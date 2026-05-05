Dal 6 al 29 maggio Messina ospita “Il Maggio dei Libri”: autori e lettori a confronto

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Un invito a riscoprire la lettura come strumento di conoscenza, emozione e crescita culturale: questo è il cuore pulsante della XVI edizione de “Il Maggio dei Libri”, che dal 6 al 29 maggio 2026 animerà le iniziative della Città Metropolitana di Messina. La VII Direzione “Servizi Sociali e Politiche Culturali”, diretta da Anna Maria Tripodo, propone un programma ricco di eventi, pensato per coinvolgere lettori, appassionati e curiosi di tutte le età. Con il tema “Ogni libro è una creatura viva – L’emozione della lettura”, questa edizione invita a vivere la lettura come un’esperienza dinamica e coinvolgente, capace di stimolare la mente e il cuore. Gli eventi, organizzati dalla Responsabile della Biblioteca Giovanni Pascoli Rosaria Landro, nell’ambito del Servizio “Cultura e Promozione Turistica” di Palazzo dei Leoni, guidato da Matteo Venuto, si terranno dalle 10:00 alle 12:00 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” (Via XXIV Maggio, 48), diretta dalla Responsabile Daniela Cucè Cafeo. Questo spazio, ricco di storia e cultura, sarà il luogo ideale per incontrare gli autori e scoprire in prima persona le storie che raccontano la nostra realtà contemporanea. Ogni incontro rappresenta un’opportunità di dialogo, dove il libro diventa il punto di partenza per esplorare temi sociali, culturali e personali. Otto gli appuntamenti in programma:-6 Maggio: “Dell’irragionevole ragione” di Giuseppe Ruggeri-8 Maggio: “Lo diceva mia nonna!” di Lelio Bonaccorso e Graziano Delorda-13 Maggio: “La buona educomunicazione” di Francesco Pira-15 Maggio: “Il balcone sulla piazza” di Cesare Giorgianni-20 Maggio: “Efialte di Odessa. Un poema” di Francesco G. Tigani-25 Maggio: “La vita oltre il dolore – Storia di un amore invisibile” di Lorenzo Porretta-27 Maggio: “Ghost Love – Tra noi niente, eppure tutto” di Maria Musso-29 Maggio: “Dalla parte giusta” di Gennaro Capoluogo Un’opportunità unica per immergersi nelle storie e nei temi trattati, scoprendo le esperienze che gli autori scelgono di condividere con il pubblico. Ogni evento sarà una fonte di riflessione, emozioni e dibattiti, e offrirà l’occasione di riscoprire il valore della lettura come strumento di crescita e arricchimento personale. L’ingresso agli eventi è gratuito. Inoltre, presso la Biblioteca Giovanni Pascoli, si terrà l’iniziativa “Lo Scambialibro”, un’opportunità per scambiare libri e arricchire la propria libreria con nuove letture.