Quando il cuoio di scarto diventa arte e conquista i mercati internazionali: la storia dell’azienda Carota – Eccellenze Siciliane

A Catania una bottega artigiana trasforma pelle e cuoio in oggetti unici, tra tradizione familiare, creatività e mercato internazionale. Una storia fatta di passione, sacrificio e identità

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Continuano gli appuntamenti di Hashtag Sicilia con la rubrica Eccellenze Siciliane, il viaggio tra le realtà imprenditoriali e artigianali che raccontano il volto autentico dell’isola. Dopo aver attraversato territori e storie diverse, oggi facciamo tappa a Catania per entrare nel laboratorio di Carota, un’azienda che ha fatto della lavorazione del cuoio un segno distintivo di qualità e originalità.

Qui, quello che un tempo era considerato un materiale di scarto diventa materia viva, capace di trasformarsi in borse, cinture, accessori, complementi d’arredo e perfino costumi storici. Un approccio che unisce creatività e sostenibilità, e che nel tempo ha reso Carota un punto di riferimento non solo per il territorio, ma anche per un pubblico internazionale .

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Una storia familiare tra Sicilia ed Europa

L’azienda nasce dall’intuizione di Domenico “Mimmo” Carota, artista e artigiano formatosi tra l’Istituto d’Arte di Catania e l’Accademia di Belle Arti di Firenze. La sua passione per la lavorazione della pelle prende forma già durante gli anni di studio, per poi consolidarsi in Inghilterra, dove si specializza e inizia a collaborare con il mondo della moda .

Dopo un periodo tra Londra e altri contesti europei, Mimmo Carota torna in Sicilia insieme alla moglie Rosa. È il 1975 quando apre il primo negozio a Taormina: da quel momento le sue creazioni, caratterizzate da design e qualità dei materiali, iniziano a diffondersi rapidamente, fino a diventare negli anni ’70 e ’90 una vera icona di stile anche nei negozi catanesi .

Nel tempo l’attività si sposta stabilmente a Catania, dove cresce e si consolida grazie al lavoro di tutta la famiglia. Dopo la scomparsa del fondatore, sono i figli Vanni e Tiziano a raccoglierne l’eredità, mantenendo viva la filosofia originaria e portando avanti l’azienda con lo stesso spirito di passione e dedizione.

Dal laboratorio al mondo: prodotti unici e su misura

Entrare da Carota significa immergersi in un laboratorio dove ogni oggetto nasce da un’idea e prende forma attraverso un processo artigianale rigoroso. Dalla progettazione su modello fino al taglio e all’assemblaggio, ogni fase è curata nei minimi dettagli, con l’obiettivo di realizzare prodotti duraturi e riconoscibili.

La gamma è ampia e trasversale: borse per uomo e donna, accessori per motociclisti, portafogli, arredi in cuoio, rivestimenti per mobili, fino a lavorazioni su commissione per clienti privati, architetti e aziende. Non manca una dimensione artistica, ereditata dal fondatore, che in passato ha portato alla realizzazione di costumi storici utilizzati anche in ambito cinematografico .

Un elemento centrale è il rapporto diretto con il cliente: spesso è proprio il dialogo a generare nuove linee di prodotto. Una richiesta personalizzata può trasformarsi in una collezione, dimostrando come l’artigianato sia ancora oggi un processo dinamico e creativo.

Non sorprende, quindi, che i prodotti Carota abbiano varcato i confini nazionali. Oltre al punto vendita di Catania, le creazioni sono presenti in diversi mercati esteri, dall’Europa agli Stati Uniti, fino ad altri paesi, confermando l’appeal internazionale del made in Sicily .

Il valore dell’artigianato e le sfide del futuro

Se da un lato cresce la domanda di prodotti autentici e di qualità, dall’altro il settore artigianale continua a confrontarsi con una difficoltà strutturale: la mancanza di manodopera specializzata. Anche Carota, pur ricevendo richieste dall’estero, è spesso costretta a rallentare la produzione o a rinunciare a nuove opportunità proprio per l’assenza di nuove leve .

Un paradosso che racconta bene la situazione attuale: mentre il mercato premia sempre più l’unicità e la qualità, i mestieri artigiani faticano ad attrarre le nuove generazioni. Eppure, come sottolineano i protagonisti dell’azienda, proprio in questo lavoro risiede una forma di libertà: quella di creare, di esprimere la propria identità e di dare valore al tempo e alle idee.

Carota rappresenta, in questo senso, molto più di una bottega: è un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere, trasformando un sapere antico in un progetto contemporaneo.

Per conoscere più da vicino l’azienda Carota e scoprire il “dietro le quinte” di come porta avanti la lavorazione del cuoio, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!