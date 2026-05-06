HPV, a Catania ginecologi del territorio a confronto su diagnosi, test e linee guida

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CATANIA – Migliorare la gestione dell’HPV nella pratica clinica, con indicazioni più chiare e condivise per diagnosi, prevenzione e follow-up. È con questo obiettivo che si è tenuto l’incontro che ha riunito oltre 50 ginecologi della provincia di Catania, promosso dalla dottoressa Elisa Caruso, delegata regionale AGEO (Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri).

Il Papillomavirus umano (HPV) è tra le infezioni sessualmente trasmesse più diffuse: si stima che oltre l’80% delle persone sessualmente attive entri in contatto con il virus nel corso della vita. Nella maggior parte dei casi l’infezione regredisce spontaneamente, ma alcune varianti possono persistere e determinare lesioni che, se non individuate precocemente, possono evolvere in patologie più gravi, tra cui il tumore del collo dell’utero.

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Nel corso dell’incontro, che si è svolto presso Isola Catania, hub cittadino per eventi e aggiornamento professionale, con il patrocinio di Lo.Li. Pharma, i ginecologi hanno lavorato su casi clinici reali, sull’utilizzo dell’HPV test e sull’applicazione delle linee guida, con particolare attenzione ai percorsi di diagnosi e follow-up. L’obiettivo è rendere più coerenti le scelte cliniche e offrire alle pazienti indicazioni più uniformi, soprattutto nella gestione delle positività al virus.

Ampio spazio è stato dedicato alla prevenzione. La vaccinazione anti-HPV, raccomandata a ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni, rappresenta lo strumento più efficace per ridurre il rischio di sviluppare patologie correlate. È stato inoltre evidenziato come, nella popolazione maschile, non esistano programmi di screening strutturati analoghi a quelli femminili: l’infezione può essere asintomatica e difficilmente intercettabile, rafforzando il ruolo della vaccinazione.

Nel corso dei lavori, introdotti da una relazione della dott.ssa Elisa Caruso, sono intervenuti con contributi tecnici il dott. Pasquale Lista, responsabile marketing Lo.Li. Pharma, che ha illustrato gli ultimi dati scientifici relativi alle possibili strategie per contrastare le oncoproteine responsabili della persistenza dell’HPV ,e il dott. Fabio Zanardi, general manager AGEO, offrendo un aggiornamento sui dati disponibili e sulle indicazioni cliniche. Durante il suo intervento, la dottoressa Elisa Caruso ha sottolineato la necessità di rafforzare un approccio condiviso nella gestione dell’HPV, capace di integrare prevenzione, pratica clinica e comunicazione con le pazienti.

“In qualità di delegata regionale AGEO, ho voluto fortemente questo incontro anche per far conoscere meglio l’associazione ai colleghi e ad altri professionisti. AGEO rappresenta un punto di riferimento importante non solo per il confronto e l’aggiornamento, ma anche per gli aspetti pratici della professione, come la tutela, la responsabilità professionale e il consenso informato.Abbiamo scelto di parlare di HPV perché è un tema estremamente attuale e rilevante, soprattutto per i giovani: significa fare prevenzione, educazione e promuovere una maggiore consapevolezza”, ha dichiarato.

Il ruolo dei medici del territorio resta centrale per la salute delle donne.

Un lavoro continuo che punta a intercettare precocemente eventuali criticità e a ridurre il rischio di evoluzione verso patologie più gravi.

L’incontro conferma il valore del confronto tra specialisti del territorio come leva per migliorare la qualità dell’assistenza e rafforzare la prevenzione.

