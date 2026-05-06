Il Cammino del Verismo si amplia: Militello in Val di Catania aderisce al percorso eco-culturale del Parco Letterario®️ Giovanni Verga e Luigi Capuana

Un itinerario tra letteratura, paesaggio e identità per valorizzare i luoghi del Verismo e promuovere un turismo lento, sostenibile e partecipato

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Prende forma e si rafforza il Cammino del Verismo, il percorso eco-culturale promosso nell’ambito del Parco Letterario®️ Giovanni Verga e Luigi Capuana – I luoghi del Verismo a Vizzini, Mineo e Licodia Eubea, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio letterario, storico, paesaggistico e identitario dei territori legati alla grande stagione del Verismo siciliano.

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Il Cammino nasce come itinerario lento, culturale e narrativo, capace di mettere in relazione i luoghi della vita e dell’opera di Giovanni Verga e Luigi Capuana, attraversando centri storici, paesaggi rurali, spazi della memoria, luoghi civili e contesti sociali che hanno ispirato pagine fondamentali della letteratura italiana.

Al primo nucleo del percorso, che interessa i Comuni di Mineo, Vizzini e Licodia Eubea per circa 33 chilometri, articolati in due tappe principali, Mineo–Vizzini e Vizzini–Licodia Eubea, si aggiunge oggi l’adesione del Comune di Militello in Val di Catania, che arricchisce ulteriormente la rete territoriale del Cammino e rafforza la prospettiva di un itinerario più ampio, condiviso e progressivo.

L’ingresso di Militello consente di ampliare il tracciato iniziale, portandolo a circa 50 chilometri, e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del Cammino del Verismo, destinato nel tempo a svilupparsi fino a costituire una rete culturale e territoriale di circa 150 chilometri.

Il Cammino del Verismo non è soltanto un tracciato geografico, ma un progetto di interpretazione del territorio. Attraverso il passo lento del camminatore, il paesaggio diventa racconto: le campagne, le strade, le architetture civili, i luoghi della vita quotidiana e della memoria popolare vengono riletti alla luce delle opere veriste, restituendo centralità ai temi del lavoro, delle relazioni sociali, dell’identità, della ruralità e delle comunità locali.

Il percorso si inserisce all’interno delle attività del Parco Letterario®️ Giovanni Verga e Luigi Capuana, promosso e gestito dal Centro Studi C.E.S.T.A., in sinergia con i Comuni coinvolti e con le realtà culturali del territorio. Il Parco intende costruire un modello stabile di valorizzazione culturale, turistica ed educativa, capace di unire letteratura, paesaggio, comunità e sviluppo locale.

Elemento distintivo del progetto sarà anche la Credenziale del Cammino del Verismo, pensata come documento personale del camminatore. La Credenziale avrà la funzione di autenticare il percorso, identificare chi lo compie, favorire l’accesso ai servizi e alle eventuali agevolazioni collegate, e accompagnare il camminatore fino al rilascio dell’attestato finale di “Amica/o del Verismo”.

Il Cammino si propone inoltre come esperienza educativa e partecipativa, aperta a scuole, gruppi, studiosi, appassionati di letteratura, turisti culturali e camminatori. L’obiettivo è offrire un modo nuovo di attraversare i luoghi del Verismo, trasformando il territorio in un grande libro aperto, dove ogni tappa diventa occasione di conoscenza, incontro e riscoperta.

«L’adesione al Cammino del Verismo da parte del Comune di Militello in Val di Catania qualifica ulteriormente lo sforzo che l’Amministrazione comunale sta portando avanti in questi anni per promuovere la tutela del patrimonio naturalistico e culturale del territorio comunale, insieme a un modello di turismo lento, attento al territorio e orientato alla sostenibilità», dichiara il Sindaco di Militello in Val di Catania, On. Giovanni Burtone.

Gli fa eco con entusiasmo la Dott.ssa Gemma Barone, Assessore al Turismo del Comune di Militello in Val di Catania, sottolineando come «l’iniziativa rappresenti un’importante occasione per rafforzare la valorizzazione e la promozione turistica di Militello, inserendo il territorio all’interno di un percorso culturale più ampio, capace di connettere identità, paesaggio, storia e nuove forme di fruizione sostenibile».

Sulla stessa scia interviene il Sindaco del Comune di Vizzini, Salvatore Ferraro: «Il Cammino del Verismo rappresenta un’occasione importante per rafforzare il ruolo di Vizzini come luogo centrale della memoria verghiana e della tradizione letteraria del Verismo. Attraverso il Parco Letterario®️ Giovanni Verga e Luigi Capuana, i territori coinvolti costruiscono una rete culturale capace di valorizzare identità, paesaggi e comunità, promuovendo un turismo lento, sostenibile e profondamente legato alla storia dei luoghi».

Con il Cammino del Verismo, Vizzini, Mineo, Licodia Eubea e Militello in Val di Catania rafforzano una narrazione culturale condivisa, capace di restituire valore ai luoghi che hanno alimentato l’immaginario verista e che ancora oggi conservano tracce profonde della Sicilia raccontata da Verga e Capuana.

Il progetto rappresenta un passo significativo verso un modello di turismo culturale sostenibile, fondato sulla lentezza, sulla memoria e sulla partecipazione delle comunità locali. Un cammino non solo da percorrere, ma da leggere, ascoltare e vivere.