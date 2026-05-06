Presentata l’undicesima edizione di “Maggio in…forma” per la lotta contro il tumore al seno

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CATANIA – La prevenzione come primo strumento di tutela della salute: è questo il messaggio al centro della conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione di “Maggio in…forma”, che si è tenuta martedì 5 maggio, presso la sede della Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua.

“Siamo arrivati all’undicesima edizione – ha affermato Raffaella Tregua, vicepresidente della Fondazione – un progetto avviato nel 2015 con Andos, diventato nel corso degli anni sempre più solido e strutturato. Un progetto che parla di vita e futuro perché senza prevenzione non c’è prospettiva. La prevenzione è un diritto, non un privilegio, e deve essere un gesto normale. Prendersi cura di sé è il primo atto d’amore: oggi essere donne significa anche essere consapevoli e non avere paura della diagnosi precoce. Nel 2015, con le prime 50 mammografie, abbiamo compiuto un piccolo grande passo. Oggi siamo arrivati a 3.300 prestazioni gratuite offerte alle giovani donne e quest’anno ne metteremo a disposizione altre 500”.

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La campagna di prevenzione del tumore al seno nasce dall’impegno della Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua e dell’Andos Comitato di Catania, con il patrocinio del Comune di Catania e di Anci Sicilia, e offre la possibilità alle donne tra 40 e 49 anni, escluse dal programma di screening del Servizio sanitario nazionale, di effettuare una mammografia gratuita.

“‘Maggio in…forma’ – ha aggiunto Francesca Catalano, presidente di Andos Catania – è un progetto di informazione che cerca di raggiungere anche i quartieri difficili della città di Catania. Nel Sud Italia manca una comunicazione capillare: è fondamentale parlarne costantemente, in ogni contesto, per fare davvero la differenza. I 74 casi individuati in questi anni riguardano donne che oggi stanno bene: grazie ad Andos e alla Fondazione Tregua siamo riusciti a intervenire precocemente su pazienti giovani vincendo così la loro battaglia”.

Nel corso della conferenza, moderata dal giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso, è intervenuta Viviana Lombardo, assessora alle Pari opportunità del Comune di Catania, che ha ribadito il valore della prevenzione e di una comunicazione efficace: “È fondamentale parlare di prevenzione e raggiungere anche le fasce più fragili. Le donne tra i 40 e i 49 anni sono troppo spesso trascurate: iniziative come questa garantiscono equità e pari diritti per tutte”.

La campagna di prevenzione del tumore al seno necessita del sostegno fondamentale delle istituzioni. Lo ha sottolineato Lina Scalisi, prorettrice dell’Università degli Studi di Catania: “Il lavoro svolto da Andos e dalla Fondazione Tregua richiede un supporto costante. L’Università, luogo di conoscenza e ricerca, dove si formano le consapevolezze, non può che essere al loro fianco”.

Mario Alvano, segretario generale di Anci Sicilia, ha evidenziato il valore pubblico dell’iniziativa: “La cultura della prevenzione è la missione più importante del Sistema sanitario. Il fatto che oggi siano soggetti privati a promuoverla, in una città importante come Catania, rappresenta un segnale significativo anche a livello regionale. La presenza di Anci Sicilia vuole sottolineare proprio questo”.

La past presidente del Soroptimist, Giusi Manuele, ha ricordato il ruolo dell’associazione e l’impegno condiviso con altre realtà del territorio.“Soroptimist – ha detto Manuele – è un’associazione internazionale di donne. Lavoriamo su progetti che hanno l’obiettivo di migliorare la condizione femminile, quindi perfettamente in tema con l’oggetto dell’incontro di oggi. Sposiamo con piacere il progetto della Fondazione Tregua e dell’Andos, con cui abbiamo un sodalizio che dura da anni perché la prevenzione è fondamentale e va assolutamente perpetuata e diffusa”.

Don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas di Catania, ha ribaditol’importanza del lavoro di prevenzione per raggiungere risultati concreti: “La prima forma di conoscenza è quella che deriva dall’ambiente in cui viviamo. Per questo la Caritas si impegna a costruire una rete sempre più ampia, in cui ciascuno possa comprendere meglio i bisogni degli altri e diventare compagno di viaggio, contribuendo a ‘disegnare un sorriso’ sul volto delle persone”.

Presente alla conferenza anche Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa: “‘Maggio in…forma’ è un appuntamento importante per la salute delle donne. Anche noi che lavoriamo nel mondo dell’informazione abbiamo voluto supportare l’iniziativa che coniuga solidarietà e salute”.

Maggio in…forma prosegue martedì 12 maggio alle 16.30, con un seminario tematico “Se le donne raccontano” e la presentazione del volume “La casa dai mattoni rossi” di Francesca Catalano e Pina Travagliante, nella sede della Fondazione Marilù Tregua. “Il romanzo che io e Francesca abbiamo scritto – ha spiegato Pina Travagliante, vicepresidente di Andos Catania – si inserisce all’interno di una nuova collana di medicina narrativa che con Raffaella, Francesca e gli altri abbiamo fondato, Dialogos. Le protagoniste sono le donne che in questi anni si sono avvicinate all’Andos e che grazie alla prevenzione sono qui presenti. È un romanzo che ha sì un focus sulla malattia ma non è una storia della malattia: è un romanzo d’amore, di speranza”. Il 14 maggio, alle ore 12, il libro sarà presentato anche al Salone internazionale del Libro di Torino.

La sera di martedì 19 maggio, alle ore 19.30, al teatro Il Gatto Blu in Via Vittorio Emanuele II, 67, a Catania, andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Quel favoloso Gratta e Vinci!”, diretto e organizzato dalle donne volontarie dell’Andos.

Mercoledì 20 maggio, alle ore 16.15, la sede dell’Andos di Catania – in via Odorico da Pordenone 5 – ospiterà la reliquia della mammella di Sant’Agata.

Sabato 23 maggio le donne di 40-49 anni potranno prenotare le mammografie gratuite al banchetto allestito in Piazza Stesicoro, a Catania, dalle 08:30 alle 12:30.

La tappa conclusiva è prevista per il 30 maggio: CamminAndos, una passeggiata di solidarietà a supporto della prevenzione oncologica e del binomio sport e salute.