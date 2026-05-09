Nicolosi, la 49ª Catania–Etna alza il sipario. Conclusa la giornata dedicata alle verifiche sportive e tecniche per i 146 iscritti della cronoscalata 

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La 49ª Catania–Etna è entrata oggi nel vivo con le verifiche sportive e tecniche svoltesi nell’area attrezzata di Nicolosi, quartier generale e sede del paddock della manifestazione organizzata dall’Automobile Club Catania. Mentre i 146 iscritti affilano le armi, la storica cronoscalata etnea, valida quale secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e primo round del Campionato Siciliano Velocità Salita, ha così completato tutte le operazioni preliminari in vista delle ricognizioni ufficiali di domani, sabato 9 maggio, in programma dalle ore 9.00 e delle gare di domenica lungo il celebre tracciato di 7,5 chilometri che si snoda sui tornanti alle pendici del vulcano. Per tutta la giornata paddock e area verifiche sono stati animati dall’arrivo dei protagonisti della competizione, con team e piloti impegnati nelle procedure sportive e nei controlli tecnici sulle vetture che saranno chiamate ad affrontare uno dei percorsi più tecnici ed affascinanti del panorama isolano. L’atmosfera della vigilia ha immediatamente confermato l’elevato livello dell’edizione 2026, attesa per le sfide ai vertici della classifica assoluta e nelle numerose categorie presenti al via.

Grande attenzione inevitabilmente rivolta ai principali protagonisti annunciati della gara, a cominciare da Francesco Conticelli, vincitore della passata edizione e pronto a tornare sull’Etna al volante della Nova Proto NP01 di classe E2SC-SS 3000. “Per noi sarà una gara importante sotto tanti aspetti – ha spiegato Francesco Conticelli – perché rappresenta il primo appuntamento della stagione e il ritorno in gara dopo diversi mesi di inattività. Domani torneremo finalmente sul percorso e sarà fondamentale riprendere subito il giusto ritmo e ritrovare feeling salita dopo salita. Personalmente arrivo anche da un periodo di riabilitazione al ginocchio, quindi ci sono inevitabilmente alcune incognite, ma le motivazioni sono davvero tantissime e c’è grande voglia di correre”. Vigilia intensa anche per Samuele Cassibba, atteso sulla Nova Proto NP V8 della Scuderia Ateneo Motorsport in quella che rappresenterà una tappa importante nel percorso di preparazione alla stagione. “Per noi sarà soprattutto un test molto utile – ha dichiarato Cassibba – direi necessario in vista dell’esordio della settimana prossima in Supersalita. Abbiamo bisogno di fare chilometri, di lavorare meticolosamente, provando varie soluzioni sul tracciato dell’Etna che è molto vario e si presta per verificare diverse regolazioni ”.

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Determinato anche Luigi Fazzino, ormai stabilmente rientrato nella classe regina con l’Osella PA30 Evo e pronto a recitare un ruolo da protagonista assoluto. “Stiamo continuando il lavoro di crescita gara dopo gara – ha sottolineato Fazzino –. Il tracciato è tecnico, veloce e non permette errori, ma l’obiettivo resta quello di essere subito nelle posizioni di vertice”.

Fra i protagonisti della categoria Motori Moto il giarrese Michele Puglisi al via con la Nova Proto 03 ha dichiarato:” Correre in casa è un’emozione particolare, venivo a vedere questa gara per me storica con mio papà. Adesso potere competere ad alto livello è un sogno che si avvera, sarà una prima volta fantastica. Nella stessa categoria il Campione italiano Slalom in carica Emanuele Schillace all’esordio in salita sulla Nova Proto.