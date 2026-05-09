Ponte, on. Currò (M5S): “Il Dl Commissari è un gioco di prestigio contabile. 13 miliardi bloccati mentre Messina resta al palo”

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“Il recente DL 32/2026 (Decreto Commissari) è la prova definitiva che il Ponte è un’opera di facciata. Invece di certezze, il Governo ha varato una norma che frammenta i finanziamenti e normalizza l’emergenza, gettando la sostanza al prossimo esecutivo.” Così l’On. Giovanni Currò (M5S), già Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera (XVIII Leg.).

L’analisi tecnica: Finanziamenti a rate e incertezza Secondo l’On. Currò, la norma nasconde un’insidia tecnica:

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Frammentazione del Bilancio: Spostando in avanti le sostanziali coperture finanziarie, il decreto rompe la programmazione pluriennale, rendendo l’opera un “fantasma contabile”.

Spostando in avanti le sostanziali coperture finanziarie, il decreto rompe la programmazione pluriennale, rendendo l’opera un “fantasma contabile”. Cittadini in ostaggio: Questa dilazione prolunga sine die l’incertezza per i messinesi coinvolti dagli espropri e blocca lo sviluppo urbanistico, trasformando la città in un enorme cantiere di servizio a tempo indeterminato.

Questa dilazione prolunga sine die l’incertezza per i messinesi coinvolti dagli espropri e blocca lo sviluppo urbanistico, trasformando la città in un enorme cantiere di servizio a tempo indeterminato. Spreco di risorse: “Mentre i cantieri PNRR siciliani sono operativi, qui si blindano 13 miliardi per un progetto dal rendimento marginale, bloccando fondi vitali per il Paese.”

L’accantonamento dell’opera e il progetto Nova L’affondo finale di Currò si concentra sulle vere ragioni del decreto e sulla soluzione per uscirne: “Questo provvedimento,” sottolinea Currò, “nasce per un solo motivo: aggirare i paletti sacrosanti alzati da Corte dei Conti e ANAC. Il Governo si rifiuta ostinatamente di seguire l’iter indicato, che imporrebbe un nuovo progetto e un nuovo bando di gara per un’opera del 2011 i cui costi sono nel frattempo esplosi. La mia posizione è netta: l’intero progetto va accantonato definitivamente. I 13 miliardi oggi tenuti in ostaggio devono essere liberati e destinati immediatamente a un Piano Casa serio e al taglio dei costi energetici per famiglie e imprese. È ora di chiudere la stagione degli sprechi: con Nova vogliamo restituire la voce ai cittadini per scrivere, insieme, il programma del prossimo governo progressista, mettendo al centro i bisogni reali del Paese.”