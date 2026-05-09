Zoom Teatro. Una Santa muta e tre anime smarrite: arriva “Vuci ri quartieri” domenica 10 al Palazzo Scammacca del Murgo 

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La rassegna ZoomTeatro del Teatro Murgo continua il suo percorso dedicato alla nuova drammaturgia contemporanea.

Domenica 10 maggio alle ore 19 andrà in scena “Vuci ri quartieri”, scritto e diretto da Domenico Ciaramitaro, interpretato dallo stesso Ciaramitaro insieme ad Alessio Barone. Assistente alla regia e voce off è Emanuela Fiorenza. Lo spettacolo è una produzione de Il Teatrino.

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Al centro della pièce ci sono tre personaggi sospesi tra realtà e dimensione interiore, accomunati da un’invocazione rivolta a una Santa che diventa presenza muta, confidente assoluta, interlocutrice invisibile delle loro fragilità. Le loro parole emergono crude, dirette, prive di filtri, come confessioni intime pronunciate nel tentativo disperato di trovare ascolto e salvezza.

Ma chi rappresenta davvero quella Santa? Una figura salvifica o soltanto il pretesto per dare voce a un dolore che non trova spazio altrove?

La rassegna ZoomTeatro, curata da Open Around con la direzione artistica di Paola Greco e coprodotta da Palazzo Scammacca del Murgo, proseguirà fino al 24 maggio 2026. Avviato lo scorso novembre, il progetto nasce con l’obiettivo di sostenere la nuova scena teatrale contemporanea e di rinnovare, attraverso nuovi linguaggi e nuove visioni, l’eredità culturale del Teatro Club catanese fondato da Nando Greco.