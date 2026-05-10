A Modica (RG) il Premio Eccellenze Siciliane dei Lions: riconoscimenti a professionisti, imprenditori e protagonisti della cultura

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MODICA – Il XXX Congresso del Distretto Lions 108Yb Sicilia – ospitato oggi 9 maggio presso il Duomo San Pietro – celebra l’eccellenza con la consegna di premi: il Premio Eccellenze Siciliane, il Premio Paolo Valenti e il Premio speciale del Governatore. I Premi saranno consegnati dal Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Lions Diego Taviano nel corso di una cerimonia oggi 9 maggio 2026 alle 15.00 a Modica, alla presenza dei Lions Siciliani. A condurre la cerimonia sarà Francesco Pira Delegato del Governatore per il Premio.

Il Premio Eccellenze Siciliane del Distretto Lions 108Yb Sicilia, un riconoscimento prestigioso sarà assegnato a siciliani che si sono distinti in Italia e nel mondo nel loro settore professionale.

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A ricevere il riconoscimento saranno:

Maggiore Pierluigi Raspa Comandante delle Frecce Tricolori

(Roccalumera) ME. Ha contribuito alla diffusione dei valori dell’Aeronautica: professionalità, coraggio, disciplina e servizio al Paese.

– Dottor Giorgio Calabrese Medico e Nutrizionista (Rosolini) SR. È docente di Dietologia, Alimentazione e Nutrizione Umana presso università italiane e collabora con atenei internazionali. Ha ricoperto ruoli di rilievo in organismi scientifici, tra cui EFSA e il Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute. È consulente scientifico per istituzioni nazionali e per programmi di educazione alimentare, autore di numerosi libri e collabora con quotidiani come La Stampa, Corriere della Sera e Repubblica. È volto noto della divulgazione scientifica con partecipazione a programmi Rai come Porta a Porta, UnoMattina, Linea Blu e TG2 Salute.

– Filippo Miracula Imprenditore (San Marco D’Aluzio) ME. É fondatore e amministratore della Sartoria San Lorenzo, realtà d’eccellenza del tessile siciliano.

– Adele Perna Conduttrice Televisiva Fatti di Nera Canale 122 e attrice (Enna Bagheria) EN, un’artista poliedrica attiva dal 1990, con un percorsoche abbraccia musica, teatro, televisione, cinema e scrittura.

– Marco Giacalone Imprenditore IA (Palermo), specializzato in tecnologia, intelligenza artificiale e comunicazione digitale. Dal 2002 è fondatore e titolare di Marcomedia, con attività in sviluppo software e multimedialità. È docente a contratto di Informatica alla LUMSA di Palermo e membro del LICAIM.

– Gaetano Aronica Regista, attore (Agrigento). Dal2020 è presidente della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento,

– Mario Barresi Vice Direttore La Sicilia CT. Ha seguito da inviato vicende politiche, giudiziarie e

sociali, raccontando con attenzione i cambiamenti del territorio. È stato oggetto di intimidazioni per alcune sue inchieste, ricevendo solidarietà da Ordine dei Giornalisti e associazioni civiche. Numerosi i premi all’attivo.

– Cav. Aurora Ranno Trapani. È promotore dell’hackathon “Hack Your Talent” e sostiene progetti educativi e ambientali con Futuro Solare ONLUS.

– Stefano Ricca Imprenditore ICT Modica RG. Amministratore Delegato di Ricca IT Srl, è promotore dell’hackathon “Hack Your Talent” e sostiene progetti educativi e ambientali con Futuro Solare ONLUS.

– Maestro Lillo De Fraia Pasticcere (CL), Cavaliere Ufficiale e maestro pasticcere nisseno, è

una figura di riferimento dell’arte dolciaria siciliana. Protagonista dei Guinness World Records

per il rollò e il cannolo più lunghi del mondo.

Premio Paolo Valenti

– Emanuele Marino (Palermo) Fisico. È ricercatore tenuretrack presso il Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè” dell’Università di Palermo. Ha pubblicato oltre 30 articoli su riviste di alto impatto e svolto attività postdoc alla University of Pennsylvania.

PREMIO SPECIALE DEL GOVERNATORE

Maria Volpe, ispettore superiore della Polizia di Stato, ora in quiescenza, da sempre impegnata nella tutela dei minori. Dal 1996 ha guidato l’Ufficio Minori della Questura di Agrigento. La sua storia è stata raccontata nel programma Rai “Nuovi Eroi”, prodotto con la collaborazione del Quirinale. È stata insignita anche del Premio “Donna Sicilia 2017” per il valore sociale del suo operato.

Carlo Alberto Tregua, economista e giornalista. fonda il Quotidiano di Sicilia, di cui è editore e direttore responsabile, diventando nel 2025 Direttore decano dei quotidiani italiani.