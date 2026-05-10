Santa Venerina, auto della Polizia Locale incendiata: ANCE Catania condanna il vile atto intimidatorio

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«La notizia dell’incendio doloso di un’auto di servizio della Polizia Locale di Santa Venerina ci ha colpiti profondamente. Come imprenditore di questa terra e come presidente di ANCE Catania, sento il dovere di esprimere, a nome di tutta l’associazione e della mia azienda GF Costruzioni — che ha le proprie radici proprio a Santa Venerina — la più ferma condanna per questo vile atto intimidatorio». Così il presidente di Ance Catania Rosario Fresta, in riferimento all’atto intimidatorio di ieri notte.

«Bruciare un’auto delle forze dell’ordine non è un semplice atto vandalico – continua Fresta – è un attacco alle istituzioni, alla legalità e all’intera comunità. Un gesto inaccettabile, che colpisce le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, spesso tra mille difficoltà, garantiscono la sicurezza del nostro territorio. Esprimo piena solidarietà al sindaco Santo Raciti, al Comandante Rosalba Patanè e a tutto il corpo della Polizia Locale. Siamo certi che le Forze dell’Ordine sapranno fare piena luce sull’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia. Il mondo delle costruzioni crede nel territorio, ci lavora e ci vive. Per questo non possiamo restare in silenzio davanti a chi tenta di minare la convivenza civile e il rispetto delle istituzioni».

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