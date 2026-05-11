A Catania la XXVI Edizione del Concerto per la Pace nel mondo

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Si è aperta con la straordinaria esecuzione al violino di “Imagine” di John Lennon da parte di Erika Ragazzi, violinista e compositrice, la XXVI Edizione del Concerto per la Pace nel mondo, organizzata dall’Accademia d’Arte Etrusca presieduta dalla Presidente Carmen Arena, a Catania presso la Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù domenica 10 maggio.

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Durante la cerimonia sono stati consegnati gli Attestati di Merito a persone che si sono distinte per Altruismo, Solidarietà e Umanità, per “riconoscere formalmente il valore, l’impegno e l’impatto sociale del lavoro svolto gratuitamente dai volontari per la comunità, per dare voce a chi voce non ha, per aiutare chi non ha i mezzi economici per vivere e per curarsi, per sostenere chi ha bisogno di parole di conforto e di appoggio anche spirituale”. Si è espressa così Carmen Arena promotrice dell’evento nel convincimento che la musica sia un linguaggio universale per costruire legami tra i popoli, che esprime speranza e libertà, funge da messaggio di Solidarietà, di Sacralità della vita e del diritto alla Libertà, e spinge alla riflessione sui Valori dell’Esistenza, della Giustizia e della Pace.

La Presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca, nella splendida e gremita chiesa dei Cappuccini, ha declamato la toccante Preghiera per la Pace di San Francesco d’Assisi ha ringraziato Fra Augusto Magno per la gentile Accoglienza, il M° Vera Pulvirenti pianista e concertista che ha condotto la serata, la Prof.ssa Erika Ragazzi violinista e compositrice che con la sua musica ha espresso amore ed ha evocato profonde emozioni, la Corale della Chiesa SS. Cuore di Gesù dei Cappuccini che con i brani eseguiti ha toccato il Cuore dei presenti, le Autorità Civili e Militari, le Associazioni presenti, tutti i Premiati gli Ospiti Eccellenti.

Ai Premiati con l’attestato di merito, Carmen Arena ha fatto inoltre omaggio di un suo prezioso disegno di fiori quale simbolo di Vita.

Ad apertura e durante la cerimonia si sono susseguiti gli interventi sulla pace e sulla musica del Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Dott. Giovanni Cultrera; della Dott.ssa Anna Rita Mattaliano – Direttore Medico San Marco – Catania; dell’ Avv. Santina Caffo – V/Comandante Polizia Locale Misterbianco; Prof. Angelo Battiato – Presidente SiciliAntica Misterbianco; del Prof. Rosalba Panvini – Archeologa; della Dott.ssa Caterina Andò – Giornalista; della Dott.ssa Francesca Ragazzi – Informatica; della Prof.ssa Norma Viscusi – Scrittice.

A ricevere gli Attestati di Merito la Dott.ssa Casey Marie Pizzuto Direttrice della Sez. Uso – Sigonella; il Dott. Emiliano Abramo, Membro del CDA dell’Università di Catania e Comunità Sant’Egidio.



Don Orazio Caputo Fondatore Associazione “Mai più soli”; Rosa Caruso Presidente, Onorario Unitalsi Sez Misterbianco; Dott. Carmelo La Rosa, Presidente Associazione Nazionale Antimafia; il Dott. Giuseppe Agosta Componente Associazione Nazionale Antimafia; Tenente Commissario Gaetano Ricontati Comandante XII Centro Mob. CM CRI Sicilia; Capitano Commissario Silvestro Passarelli, Comandante XV Centro Mob. CRI Calabria; Tenente Colonnello Medico Livio Giulio; Marco Franco, Responsabile nucleo arruolamento e Attività promozionali Catania CRI; Maggiore Medico Francesco Salvatore Frazzetta – CRI Raddusa; Sergente Maggiore Agostino Marando C.M. CRI Sicilia; Sergente Salvatore Barbieri Corpo Militare CRI Calabria; Sig.ra Santa Grazioso e famiglia Platania Mangiameli; Dott.ssa Francesca Ragazzi Informatica con elevato valore innovativo scientifico; già Luogotenente Salvatore Ragazzi Aereonautica Militare – 41° Stormo Sigonella;

Dr. Carmelo Russo, Dirigente Responsabile dell’U.O. delle professioni Presidio Ospedaliero San Marco Catania; Dott.ssa Rosanna Di Mauro- già Medico internista e Chirurgo Ospedalieri; Dr. Salvatore Mirabella- Presidente Associazione “Come Ginestre ONLUS”; Dott.ssa Giuditta Giani, Coord. San. Inferm. Ospedale ARNAS Garibaldi CT;

Cav. DR. Franco Mussari, già commisario Polizia di Stato; Avv. Caterina Maria Tripi, Presidente Associazione “Ali di Ele”; Ass. Vittoria Bruno Ristorante degli Amici OSSS; Anna Francesca Di Bernardo, cardiologia ARNAS Garibaldi CT