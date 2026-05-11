Cantine Patria, viaggio nel cuore dell’Etna tra riserve storiche, vigneti e vini pluripremiati – Eccellenze Siciliane

Sul versante nord dell’Etna, nel territorio di Solicchiata (frazione di Castiglione di Sicilia) tra natura incontaminata, tradizione e innovazione, una storica cantina siciliana esporta i suoi vini nei cinque continenti e conquista prestigiosi riconoscimenti internazionali

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Continuano gli appuntamenti di Hashtag Sicilia con la rubrica Eccellenze Siciliane. Dopo l’esplorazione dell’azienda Carota, il nostro viaggio tra le realtà imprenditoriali dell’isola resta ancora per qualche giorno in provincia di Catania, esattamente sul versante nord dell’Etna.

Un territorio ricco di cantine, alcune dai nomi storici e altisonanti, altre più raccolte e suggestive, ma tutte accomunate dalla produzione di vini di grande qualità. Questa volta le nostre telecamere sono state rapite da Cantine Patria, azienda nata nel 1950 a Monreale, in provincia di Palermo, a seguito dell’acquisto da parte della famiglia Di Miceli di un feudo in contrada Patrìa, da cui l’azienda prende il nome.

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La storia della famiglia Di Miceli

Nel 1992 l’agronomo ed enologo Francesco Di Miceli rileva la storica cantina Torrepalino, fondata nel 1971, una struttura legata al territorio etneo e impreziosita dal teatro Pàlici e dall’antica bottaia .

Oggi la famiglia Di Miceli continua a guidare l’azienda mantenendo forte il legame con il territorio e con la tradizione vinicola etnea. Accanto a Francesco lavorano infatti la figlia Lucia, impegnata nelle attività di enoturismo e degustazione, il figlio Bernardo e gli altri membri della famiglia coinvolti nell’organizzazione degli eventi e nell’accoglienza dei visitatori .

I vigneti, tra Etna e natura incontaminata

Qui, a circa settecento metri sul livello del mare, nella contrada Solicchiata tra Castiglione di Sicilia e Randazzo, immersi nel verde di una vallata caratterizzata da natura incontaminata e antiche dimore, oltre settanta ettari di vigneti danno vita a vini esportati in Italia e nei diversi continenti del mondo .

Cantine Patria produce oltre due milioni di bottiglie tra vini Etna DOC e spumanti con e senza alcol, valorizzando vitigni autoctoni come Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Carricante .

Tra le produzioni più rappresentative spicca l’Etna Rosso DOC Riserva, nato da un’intuizione di Francesco Di Miceli già nei primi anni ’90. Alcune riserve vengono lasciate affinare per dieci anni complessivi tra botti di rovere di Slavonia e bottiglia, sviluppando note minerali e sentori di cioccolato fondente, pepe nero e liquirizia .

Tecnologia, tradizione e produzione

Tradizione e innovazione convivono all’interno della cantina. La struttura dispone infatti di silos termocontrollati, fermentini d’acciaio e un laboratorio enologico interno che consente di monitorare costantemente la qualità del vino .

La moderna linea di imbottigliamento è inoltre in grado di gestire fino a 6.000 bottiglie l’ora, raggiungendo una capacità produttiva annuale di circa un milione e mezzo di bottiglie .

L’esperienza dell’enoturismo

Immergersi in questo angolo di paradiso è stata un’esperienza unica: un viaggio tra natura, cultura e sapori tipici di una terra laboriosa. Un’esperienza resa ancora più coinvolgente dalla calorosa accoglienza dello staff e della famiglia Di Miceli, oltre che dalla degustazione di cinque vini e un passito accompagnati da un pranzo a base di maccheroni al sugo di maiale, salsiccia arrostita e paste di nocciole .

Ogni anno la cantina accoglie visitatori provenienti da Stati Uniti, Finlandia, Germania, Norvegia, India, Singapore e numerosi altri paesi, attratti dai vini dell’Etna e dalla possibilità di vivere un’esperienza immersiva tra vigneti e tradizione siciliana .

Una cantina pluripremiata

Cantine Patria è inoltre un’azienda pluripremiata a livello internazionale. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano la Grand Gold Medal al Concours Mondial de Bruxelles 2012 per il Patria Etna Riserva 2001, la medaglia d’oro ottenuta a Bruxelles nel 2015 per l’Etna Rosso 2005 e i numerosi premi conquistati ai Decanter World Wine Awards .

Grande successo anche per la Riserva 2012, capace di conquistare tre medaglie d’oro internazionali tra Bruxelles e Francia, confermando il prestigio raggiunto dall’azienda nel panorama vitivinicolo mondiale.

Per conoscere più da vicino Cantine Patria, la storia della famiglia Di Miceli e il mondo dei vini dell’Etna tra vigneti, degustazioni e tradizione, non resta che darvi appuntamento al nuovo episodio di Eccellenze Siciliane, trasmesso questa sera dalle ore 20.00 in prima visione sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!