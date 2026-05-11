Catania, cresce l’attesa per l’esordio ai playoff: la squadra rientra in città dopo il ritiro di Veronello

- Pubblicità -

Settimana di attesa per il Catania di Mimmo Toscano per conoscere quale avversario affronterà ai playoff di Serie C. Infatti, i rossazzurri partiranno come testa di serie al secondo turno della Fase Nazionale insieme a Brescia e Ascoli. La squadra rientra oggi dal ritiro di Veronello dopo l’amichevole contro l’Inter U23 (terminata 4-1 per i siciliani) e il test di ieri in famiglia. Giovedì potrebbe tenersi un allenamento congiunto con il Santa Venerina al Massimino.

Catania, settimana di lavoro in vista dei playoff: come sta la squadra

Il Catania scalda i motori in vista degli imminenti playoff. In città l’atmosfera è carica di attesa e la voglia di rivalsa è tanta dopo anni di delusioni e di una permanenza in Serie C di 11 lunghi anni. Mimmo Toscano, in questa settimana di ritiro a Veronello, ha lavorato per cercare di compattare ancor di più un gruppo squadra che per larghi tratti di questo campionato ha mostrato unità e voglia di vincere. Lavorare sulla testa ma anche sulla tenuta atletica, il coach etneo può sorridere perché man mano sta recuperando quasi tutti gli infortunati.

- Pubblicità -

Credit: Riccardo Caruso

Infatti, nel test in famiglia di ieri, come riportato da “La Sicilia“, sono scesi in campo Miceli, Donnarumma e Casasola, tre potenziali recuperi molto importanti in ottica di domenica, dove i rossazzurri sfideranno in trasferta un avversario ancora da decretare. Scalpita anche Alex Rolfini, rientrante anche lui e in gol contro l’Inter U23 lo scorso giovedì. Il 14 maggio al “Massimino” potrebbe tenersi un test congiunto contro il Santa Venerina a porte aperte.

Credit: Riccardo Caruso

Come funziona il sorteggio dei playoff di Serie C in programma il 14 maggio

Mercoledì 13 maggio si chiuderà il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, con le gare di ritorno. Dopo i risultati delle partite d’andata, le squadre attualmente qualificate sarebbero Lecco, Renate, Potenza, Salernitana e Ravenna (con quest’ultima che potrebbe diventare testa di serie).

Credit: Catania FC

Il Catania, insieme ad Ascoli e Brescia, è testa di serie in virtù del secondo posto ottenuto nel girone C di Serie C. Che vantaggio ha una miglior classificata? Gioca la gara di ritorno in casa e soprattutto in caso di parità globale nei 180 minuti ottiene la qualificazione. Il 14 maggio verrà decretato tramite sorteggio l’avversario che quindi non sarà una testa di serie. Ma attenzione, giovedì verrà sorteggiato anche la parte restante del tabellone che riguarda semifinali e finali. Quindi, il Catania saprà già anche quale avversario eventualmente affronterà e se avrà in casa o in trasferta l’eventuale semifinale o finale.

In semifinale e in finale non vi sarà più la regola della miglior piazzata e quindi in caso di parità globale dopo 180 minuti, si andrà ai tempi supplementari e ad eventuali rigori (come è avvenuto nella finale di ritorno dello scorso anno tra Pescara e Ternana e vinto dai biancazzurri di Baldini).