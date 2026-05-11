Viagrande InVita, un fine settimana alla scoperta dei tesori nobiliari e naturalistici dell’Etna

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VIAGRANDE – Valorizzare l’identità di un territorio unico alle falde del vulcano attraverso l’apertura straordinaria di siti d’interesse architettonico e paesaggistico: è questo l’obiettivo della kermesse “Viagrande InVita – Apriamo luoghi, raccontiamo le storie”, in programma sabato 16 (dalle 16:00 alle 20:00) e domenica 17 maggio (dalle 09:00 alle 13:00).

La manifestazione, che si snoda tra le quattro antiche contrade del borgo, si propone come un’importante occasione di riappropriazione del passato da parte della comunità e come strumento di promozione turistica per far conoscere l’anima elegante del versante etneo, permettendo di accedere a luoghi solitamente non aperti al pubblico e offrendo una visione privilegiata sulla nobiltà d’altri tempi conservata tra pietra lavica e giardini rigogliosi.

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Il cuore dell’evento è rappresentato dal circuito delle “Dimore della Memoria”, che include residenze di pregio quali Villa Di Leo, Villa Di Bella, Palazzo Scuderi, Villa Manganelli e Villa Privitera con le sue Scuderie. Parallelamente, la sezione “Echi del Sacro” propone la visita alla Chiesa Madre S. Maria dell’Idria (disponibile esclusivamente il sabato), alla Chiesa di S. Caterina, di S. Antonio di Padova, di N. S. di Lourdes e alla Collegiata S. Biagio, dove sarà possibile ammirare una selezione di cartoline d’epoca della collezione Sapienza.

L’offerta culturale è ulteriormente arricchita dalle esposizioni artistiche presso la Fondazione Marco Montalbano e l’Auditorium Scuderi-Apa, che ospiterà una mostra di artisti locali, oltre alla scoperta delle tradizioni artigiane presso il Museo del carretto siciliano “Mauro Giuffrida”.

L’evento è il risultato di una sinergia tra La Fucina di Efesto e l’Associazione Musicale Alessandro Scarlatti, con la partecipazione attiva della Pro Loco e del Museo dell’Etna. Un ruolo centrale sarà ricoperto dalle nuove generazioni, in quanto gli studenti delle terze medie dell’I.C.S. “G. Verga” di Viagrande guideranno i visitatori sabato pomeriggiopresso Villa Manganelli e Villa Privitera. Ad affiancarli una squadra di oltre 60 volontari pronti a narrare le vicende storiche dei luoghi e ad accogliere il pubblico.

Sono previste disposizioni specifiche per due delle principali attrazioni: la Casa delle Farfalle sarà visitabile il sabato pomeriggioesclusivamente dalle ore 16:00 alle 18:00, mentre per il Museo dell’Etna l’apertura sarà estesa fino alle ore 20:00. Per entrambi i siti naturalistici, nella fascia oraria di domenica mattina, l’accesso sarà consentito esclusivamente previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite WhatsApp al numero 3520983459.