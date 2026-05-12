Al teatro Don Bosco la brillante commedia “Arrivi e Partenze” concluderà la stagione “Le Mille e una farsa” della Lumi Production

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CATANIA – Ultimo appuntamento in cartellone per la talentuosa Compagnia “Lumi Production” diretta dall’attore e regista Luca Micci che domenica 17 maggio, alle ore 17.30 e 20.30 sul palco del Teatro Don Bosco concluderà l’applaudita stagione “Le Mille e una farsa” con l’esilarante commedia “Arrivi e partenze” scritta e diretta da Luca Micci.

“È la classica divertente commedia degli equivoci- dichiara Luca Micci- che tra gag esilaranti e battute al fulmicotone dal ritmo serrato parla del rapporto uomo donna non sempre facile da gestire soprattutto quando le fidanzate possono essere più di una e per una strana coincidenza il piano perfetto abilmente gestito si scopre non più così geniale”.

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Protagonisti dell’intricata vicenda sono Claudio, interpretato da Alessandro Caruso, un giovane uomo, genio della logistica, convinto che il segreto della felicità risieda nella varietà e nella puntualità dei voli internazionali e il timido ed impacciato Roberto, a cui presta il volto Luca Micci, che si ritroverà coinvolto, suo malgrado, in un folle carosello di guai e situazioni inverosimili.

“Grazie ad un incastro millimetrico di orari, menù personalizzati e la complicità della burbera governante Berta, interpretata da Eleonora Musumeci, il protagonista riesce a farle convivere nel suo appartamento senza che nessuna sospetti dell’esistenza delle altre- continua l’autore e regista coadiuvato dall’assistenza alla regia da Sandra Cosentino- ma a causa di un nuovo, velocissimo mezzo aereo e un’improvvisa tempesta sui cieli d’Europa i piani di volo delle tre hostess vengono stravolti e si ritrovano tutte a Parigi e nella stessa casa”.

Tra porte che sbattono, scambi d’identità, bugie improvvisate e baci rubati la casa si trasformerà in una torre di controllo “fuori controllo”, mutando così il perfetto piano di Claudio in uno schianto esilarante in balia delle tre amate interpretate da Barbara Cracchiolo, Viviana Toscano e Ilenia Scaringi.

Protagonisti vizi e virtù dell’uomo moderno per una storia d’amore e tradimenti dove il pubblico potrà, in parte, rivedere se stesso e le piccole o grandi infedeltà vissute nei confronti del proprio partner, di cui le cronache quotidiane sono esempi di pagine teatrali realmente accadute, per raccontare una commedia dal finale assolutamente imprevedibile.