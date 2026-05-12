Arbëreshë di Sicilia, oggi alle 15.00 a Palazzo dei Normanni il convegno sulla tutela di lingua e tradizioni

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Oggi, martedì 12 maggio, alle ore 15.00, presso la sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, Mario Giambona, vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, interverrà al convegno “Gli Arbëreshë di Sicilia”, promosso dalla Banca del Tempo di Piana degli Albanesi.

L’iniziativa sarà un momento di confronto tra istituzioni e realtà territoriali impegnate nella tutela e nella valorizzazione dell’identità culturale arbëreshe, della lingua e delle tradizioni delle comunità albanofone siciliane.

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Nel corso dell’incontro sarà approfondito anche il Disegno di Legge sulla tutela della minoranza albanese di Sicilia, di cui Giambona è primo firmatario.

“Le comunità arbëreshe rappresentano una componente preziosa dell’identità siciliana – afferma Giambona –. Tutelarne lingua e tradizioni significa preservare un patrimonio culturale unico e trasmetterlo alle future generazioni”.