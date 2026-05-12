Distretto Lions Sicilia, Walter Buscema governatore eletto per il prossimo anno sociale. Da luglio succederà a Taviano

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MODICA – Il Governatore eletto del Distretto Lions 108Yb Sicilia per l’anno sociale 2026-2027 è Walter Buscema. Da luglio guiderà gli oltre 4000 Lions siciliani, succedendo così a Diego Taviano. Con Buscema sono stati eletti anche il primo e il secondo vice Governatore, rispettivamente Antonio Bellia e Salvatore Priola. Le elezioni si sono svolte durante il XXX Congresso distrettuale che ha riunito l’8 e il 9 maggio nella città barocca centinaia di soci Lions provenienti da ogni parte dell’isola, in rappresentanza degli oltre 120 club siciliani.

Generosità, gentilezza e gioia nel servizio. Con queste parole il futuro Governatore ha spronato i Lions siciliani all’impegno che da anni li rende leader in Europa e nel mondo per crescita associativa e iniziative di servizio di forte impatto sociale. Walter Buscema, nato a Modica, laureato in economia e commercio nel 1989, svolge dal 1992 la professione di dottore commercialista, insieme alla moglie Carmen con la quale condivide uno studio associato. Ha tre figli, Giorgio (20 anni), già presidente del Leo Club Modica II, Enrico (19 anni) e Pierpaolo (11 anni). Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1987, dal 1983 collabora con il quotidiano “La Sicilia” di Catania. Appassionato di ricerche storiche con particolare riguardo alle tradizioni popolari della Sicilia, tra i tanti incarichi lionistici è stato tesoriere distrettuale, presidente del Comitato Distrettuale Comunicazione e Marketing e Direttore responsabile della rivista “Lions Sicilia” ed è uno dei sei formatori del Distretto 108Yb Sicilia abilitati dalla sede centrale di Oak Brook.

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Il futuro Governatore, dopo la proclamazione del risultato, ha ringraziato tutti per l’elezione, e annunciato il Team che lo supporterà: segretario Antonella Bona, tesoriere Giovanni Liberatore, cerimonieri Giovanna Fretto e Gigi Bellassai.

I due giorni di lavori di sabato hanno visto, tra l’altro, il concerto solidale con Mario Stefano Pietrodarchi e il Quintetto Mediterraneo per cani guida e la donazione di un amico a “quattro” zampe a un non vedente, l’istituzione della Fondazione distrettuale di partecipazione Gianfranco Amenta, la firma del protocollo d’intesa contro violenza sulle donne con l’associazione Co.Tu.Le. Vi e la premiazione di eccellenze siciliane tra le quali il vice direttore del quotidiano La Sicilia Mario Barresi e il noto nutrizionista Giorgio Calabrese.

Nel pomeriggio il Premio Eccellenze Siciliane, il Premio Paolo Valenti e il Premio speciale del Governatore e la cerimonia di investitura di 56 nuovi soci, riconoscimenti excellence ai club. Presenti con il Governatore Diego Taviano, il PID Domenico Messina l’Immediato Past Governatore Governatore Mario Palmisciano, PCC e GWA Salvatore Giacona, il PCC Mariella Sciammetta, i Past Governatori Daniela Macaluso, Maurizio Gibilaro, Angelo Collura, Franco Cirillo, Vincenzo Leone, Vincenzo Spata, Franco Freni Terranova, Salvatore Ingrassia, Giuseppe Scamporrino, Presidente Distretto Leo Matteo Siculo, Presidente eletto LEO Club MD Italia Fausta Dugo. Leader e soci Lions insieme per quella che è stata una grande festa non solo nei più bei monumenti del barocco di Modica ma tra le strade con l’intera comunità, alla quale i Lions siciliani hanno proposto – con tante iniziative – il loro essere costruttori di solidarietà attraverso una cittadinanza attiva che trova nell’inclusione, nella tutela della salute, della pace e dei diritti i valori fondanti per guardare al futuro.