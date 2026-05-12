Il 24 e 25 maggio 71 comuni della Sicilia al voto, tra cui Bronte: la nostra intervista al candidato Graziano Calanna

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Sabato 24 e domenica 25 maggio la Sicilia tornerà al voto per una nuova tornata di elezioni amministrative che coinvolgerà complessivamente 71 comuni dell’Isola. In 54 centri si voterà con il sistema maggioritario, mentre nei 17 comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti sarà adottato il sistema proporzionale. Tra i capoluoghi chiamati alle urne figurano Agrigento, Enna e Messina.

Anche il territorio catanese sarà interessato dalle amministrative. Nel dettaglio, si voterà nei comuni di Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza e Trecastagni. Tra questi, Bronte e San Giovanni la Punta voteranno con il sistema proporzionale, mentre invece nel resto dei comuni citati si voterà con il sistema maggioritario.

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Come di consueto, noi di Hashtag Sicilia seguiremo alcune delle sfide elettorali del territorio, dando spazio ai candidati alla carica di sindaco per presentare il senso della propria candidatura, i punti del programma e la visione amministrativa proposta per il futuro delle rispettive comunità.

Il nostro viaggio parte da Bronte, centro di oltre 18 mila abitanti adagiato sul versante nord-occidentale dell’Etna e conosciuto in tutta Italia come la “Città del Pistacchio”. Un territorio fortemente legato all’agricoltura, alle tradizioni produttive e a una delle eccellenze agroalimentari più riconoscibili della Sicilia, il Pistacchio Verde di Bronte DOP, che negli anni ha contribuito a rendere il comune etneo un punto di riferimento ben oltre i confini regionali.

Qui la sfida per la carica di sindaco vedrà confrontarsi quattro candidati: Giuseppe Castiglione, Giuseppe Gullotta, Giovanna Caruso e Graziano Calanna, al termine dell’amministrazione guidata dal sindaco uscente, il senatore Pino Firrarello, già intervistato da noi in diverse occasioni.

Il primo dei quattro candidati che abbiamo intervistato – protagonista del video di questa sera – è l’avvocato Graziano Calanna, già sindaco della Città del Pistacchio dal 2015 al 2020. Attraverso una serie di domande concise e dirette abbiamo approfondito alcuni dei temi centrali della sua candidatura, dalle priorità amministrative ai progetti per il futuro della città.

Per conoscere i concetti espressi dall’avv. Graziano Calanna, non resta che darvi appuntamento a questa sera con l’intervista integrale trasmessa alle ore 20.00 sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!











