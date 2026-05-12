“Il Mese della Ciminiera Scientifica” torna a Catania: un mese di eventi tra scienza, innovazione e videomapping

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Torna da giovedì 14 maggio “Il Mese della Ciminiera Scientifica”, il festival dedicato alla scienza promosso dall’Università di Catania e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, giunto alla sua quarta edizione.

Ormai punto di riferimento della primavera catanese, l’iniziativa trasformerà per un intero mese gli spazi della Città della Scienza di via Simeto in un grande laboratorio aperto alla città, con attività rivolte a studenti, famiglie, curiosi e appassionati di ogni età. Anche quest’anno la storica ciminiera della vecchia raffineria di zolfo, simbolo di Città della Scienza, si trasformerà in una grande installazione artistica e scientifica grazie ai videomapping serali: luci, colori, immagini e contenuti scientifici illumineranno il cielo di Catania, raccontando la ricerca, l’innovazione e il dialogo tra scienza e società.

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«Anche per questa edizione abbiamo costruito un programma capace di intrecciare divulgazione, innovazione e partecipazione – osserva Alessia Tricomi, direttrice del museo Città della Scienza e del CSFNSM – con l’obiettivo di rendere la scienza sempre più accessibile e coinvolgente. È un appuntamento che continua a crescere grazie all’impegno di tutor, ricercatori, volontari e personale, che ogni anno contribuiscono a trasformare la Città della Scienza in un luogo aperto alla conoscenza e alla condivisione».

Ricchissimo il programma di iniziative: visite guidate e laboratori dedicati a biologia, geologia, chimica, fisica e ad altre discipline accompagneranno i visitatori in un viaggio interattivo alla scoperta della ricerca scientifica. I percorsi guidati si svolgeranno dal lunedì al venerdì con due turni giornalieri (9.00–11.00 e 11.00–13.00), a cui si aggiunge un appuntamento pomeridiano ogni martedì (15.00–17.00). I laboratori didattici saranno invece concentrati soprattutto nei pomeriggi di giovedì e venerdì, con due sessioni dedicate.

Tornano anche gli AperiScienza: incontri informali sui temi più attuali della ricerca contemporanea, pensati per avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza in modo diretto e accessibile.

Tra gli appuntamenti speciali dell’edizione 2026 spicca il “PNRR Village”, in programma il 22 maggio: un’intera giornata dedicata ai progetti sviluppati dall’Università di Catania nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il programma prevede OpenLab, dimostrazioni e attività divulgative aperte al pubblico, culminando in una tavola rotonda finale sugli impatti delle ricerche sul territorio.

Ampio spazio sarà riservato anche al mare e alla sostenibilità ambientale con “Un Mare di Scienza”, in calendario domenica 24 maggio nell’ambito dell’European Maritime Day in My Country – 2026. Una mattinata di laboratori e attività interattive guiderà i partecipanti alla scoperta dell’ambiente marino: dai suoni del Mediterraneo ai neutrini, dai terremoti alle specie aliene, fino a un’esperienza immersiva nel blu del mare siciliano.

Scuole e cittadini potranno aderire alle diverse attività prenotando attraverso i link dedicati presenti sulla pagina web ufficiale, dove è presente il programma completo delle iniziative: https://www.csfnsm.it/CiminieraScientifica

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sugli eventi si può inoltre contattare Città della Scienza e il CSFNSM agli indirizzi e-mail cds@unict.it; csfnsm_eventi@ct.infn.it