Quando l’amore supera qualsiasi ostacolo: i 50 anni di matrimonio di Lucia e Giacomo

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CATANIA – Grande commozione si è vissuta grazie a Lucia e Giacomo, una coppia di 72enni che lo scorso 8 maggio ha compiuto 50 anni di matrimonio che sono stati festeggiati domenica 10 maggio con una Santa Messa celebrata da padre Giovanni Ciarcià presso la casa di cura Sant’Agata dove la signora Lucia si trova attualmente ricoverata per una riabilitazione.

Una ricorrenza troppo importante per passare in sordina e così la signora Lucia ha parlato con Padre Giovanni che ogni domenica celebra proprio la Santa Messa nella struttura chiedendogli se si poteva unire anche una benedizione per l’anniversario e subito è stato detto di sì. Gli altri ospiti della struttura hanno voluto partecipare e così hanno parlato con la direzione che ha dato il benestare per una piccola festa a sorpresa. Che si è svolta con tanto di taglio di torta alla presenza anche delle figlie Antonella e Barbara e di una dei tre nipoti, Carola.

Un anniversario che Lucia e Giacomo porteranno sempre nel cuore insieme a tutta la famiglia: una famiglia allargata di cui certamente adesso fanno parte anche gli ospiti della struttura che hanno voluto donare tanta gioia con un pensiero ricco d’amore