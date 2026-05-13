A Catania convegno su ”Fragilità neuro endocrina: dalla dimensione metabolico/nutrizionale all’assetto psicopatologico”

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Sabato 16 Maggio a Catania Presso il centro conferenze dell’Airone City Hotel di via Nuovalucello, si svolgerà il congresso Regionale coordinato dall’Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica ADI – Sez. Sicilia dal titolo: “Fragilità neuro endocrina: dalla dimensione metabolico/nutrizionale all’asset psicopatologico”.

I relatori provenienti da tutta la Sicilia si confronteranno con il referente dell’Istituto Auxologico Italiano Prof. Leonardo Mendolicchio che relazionerà sulle neuroscienze delle dipendenze e sui meccanismi del controllo della fame edonica.

Nelle varie sessioni sarà sottolineato che esiste una fragilità che non riguarda solo il corpo. È quella che nasce quando metabolismo, emozioni, cervello e comportamento smettono di dialogare tra loro.

Una giornata di confronto scientifico dedicata alla relazione profonda tra salute metabolica e salute mentale, in linea con la visione innovativa della medicina contemporanea che studia le neuroscienze e propone terapie d’avanguardia come la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS).

Il nucleo portante delle relazioni è che non esiste una separazione reale tra corpo e mente, tra sintomo alimentare e sofferenza emotiva. Esiste una persona, con la sua storia, i suoi equilibri e le sue fragilità.

Durante l’intera giornata di formazione si parlerà di obesità, di nutrizione clinica, di disturbi alimentari, di dipendenze da cibo e da sostanze (come i Lacaniani insegnano), di asse intestino-cervello (non solo del ruolo del microbiota) di stigma sociale e dell’imprescindibile supporto psicologico. Al centro la neuromodulazione e il lavoro multidisciplinare e transdisciplinare dell’equipe e non del singolo specialista, a testimonianza di come le varie branche della medicina devono sapersi intrecciare in una collaborazione sincrona.

Presenti, tra i relatori, con i loro contribuiti scientifici e professionali: Il gruppo di Endocrinologia dell’Università di Catania del prof. A.E. Calogero contemporaneamente impegnato in un convegno ragionale in Calabria e rappresentato dal Prof S. La Vignera.

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania con la facoltà di Scienze della nutrizione umana rappresentate con il Prof. G. Grosso ed il Prof I. Barbagallo.

L’evento è patrocinato: dall’Università di Catania su disposizione del Magnifico rettore prof. E. Foti rappresentato dalla prof.ssa Ferrante – Terza Missione; dall’ Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Catania con il referente dell’Associazione MetaMedica, Dr. A. Fusco. Coinvolta anche la SIMG, Società Italiana Medici di Medicina Generale (gruppo giovani della sezione di catania) in rappresentanza della Dr.ssa A. Vetri con il dr R. Saab.

Presenti a relazionare anche gli specialisti dell’azienda Policlinico di Catania con il Dr G. Leonardi in rappresentanza della U.O di Cardiologiae con il Dr S Salerno del Servizio dietologia e Day Hospital Disturbi del Comportamento Alimentare. Il parterre relatori prevede anche il contributo scientifico del Prof G. Lanza (IRCCS OASI M.SS. Assunta di Troina) e del Dr M. Santagati per la Psichiatria/Neurologia dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

Tra i partecipanti all’evento oltre ai medici di medicina generale del territorio, saranno presenti gli studenti del corso di laurea magistrale in nutrizione umana, gli specializzandi medici di endocrinologia ed i futuri psicoterapeuti dell’istituto superiore di studi freudiani J Lacan di Catania e della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica della Calabria.

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Perché comprendere la fragilità significa iniziare davvero a curarla.

Questo, il messaggio conclusivo che ci consegnano i responsabili scientifici Prof. V.M. Romeo di UniPA (Psichiatra e Psicoanalista) ed ll Prof. V. Bonaccorsi di uniCT, Specialista in scienza dell’alimentazione.