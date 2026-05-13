Catania: Biblioteca Bellini, una targa sulla qualità dell’aria indoor per la sala lettura dei bambini

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Si è svolta stamattina, presso la biblioteca comunale Vincenzo Bellini, la cerimonia per l’apposizione di una targa alla sala lettura dei bambini, conclusione del progetto “Percorsi di bioarchitettura – Cultura in salute” dell’Istituto di Bioarchitettura e Ricerca per la qualità dell’aria indoor. Si tratta di una certificazione protocollo Biofarm, che grazie ai partner sostenitori e ad una raccolta fondi per il 2° torneo Padel interprofessionale, si è potuta realizzare e donare alla città.

Un’attività dell’IBAR Istituto di Bioarchitettura e Ricerca patrocinato dal Comune di Catania oltre che dal Collegio dei Geometri di Catania e dagli Ordini professionali provinciali Agronomi, Architetti Avvocati, Chimici e Fisici, Ingegneri, Medici, Farmacisti , e ordini regionali dei Biologi, Geologi e Giornalisti di Sicilia.

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Massimo Gozzo e Federica Marotta, fondatore e tossicologa della startup di Biofarmlab45, hanno illustrato le risultanze del progetto realizzato con un check-up ambientale completo, atto a verificare i livelli di soglia delle fonti emissive attraverso indagini diagnostiche strumentali per il rilevamento delle principali cause di inquinamento indoor. Tale misurazione ha verificato la salubrità dell’ambiente, riscontrando i livelli di inquinanti sottosoglia per campi elettromagnetici, radon, VOC, muffe, funghi e batteri.

Alla cerimonia hanno partecipato il vice sindaco Massimo Pesce, le dirigenti E.Q. della Direzione Cultura del Comune di Catania, Rosaria Spina. e Carmelina Fiumara, la responsabile della biblioteca Sabina Murabito e la presidente dell’IBAR Francesca Pedalino.