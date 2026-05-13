Consiglio comunale di Catania, approvato l’aumento di capitale per il rilancio della Multiservizi

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Il Consiglio Comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi, nella seduta di ieri sera, con 24 voti favorevoli, un astenuto e 3 contrari, ha approvato la presa d’atto del nuovo Piano Industriale 2026-2028 della società in house Catania Multiservizi S.p.A. e autorizzato l’aumento del capitale sociale per 1 milione e 500 mila euro.

“Si tratta di una manovra straordinaria – ha dichiarato l’assessore alle Partecipate Giuseppe Marletta illustrando la delibera in aula alla presenza del sindaco Enrico Trantino – finalizzata a rilanciare una struttura strategica per la città, a quasi trent’anni dalla sua nascita, riducendo i costi e potenziando l’operatività attraverso il riequilibrio della forza lavoro, il contenimento delle spese strutturali e il rafforzamento dei servizi”.

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La società, totalmente partecipata dal Comune dal 1997, gestisce numerose attività essenziali per l’ente, tra cui manutenzione del verde pubblico, pulizia e custodia di edifici comunali e scuole, manutenzione stradale, supporto ai servizi cimiteriali e illuminazione votiva.

Il Piano Industriale approvato punta a superare alcune criticità organizzative e operative, legate soprattutto all’elevata età media del personale, oggi pari a 58 anni, e all’obsolescenza del parco mezzi aziendale, con veicoli che hanno un’età media superiore ai 14 anni e costi di manutenzione sempre più elevati.

Le iniziative previste comprendono incentivi all’esodo per i dipendenti prossimi al pensionamento, così da favorire un ricambio generazionale attraverso l’assunzione di giovani figure specializzate, in particolare operai agricoli, muratori e asfaltisti. L’accordo riguarda 47 dipendenti senior, con età media di 64 anni, che matureranno il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2029. Per questa misura è stato stanziato un importo massimo di un milione di euro.

Le eventuali somme residue saranno destinate al rinnovo del parco mezzi e delle attrezzature aziendali. Il piano prevede infatti l’acquisto di nuovi automezzi e l’introduzione di veicoli elettrici, ibridi o Euro 6, con l’obiettivo di ridurre l’età media della flotta sotto i 9 anni, contenere i guasti, abbattere i costi di manutenzione ed efficientare i consumi energetici.

L’aumento di capitale, già previsto nel bilancio comunale 2026-2028, consentirà inoltre di rafforzare la solidità patrimoniale della società e garantire maggiore efficienza nei servizi resi alla città. Il capitale sociale complessivo della società passerà così da un milione a 2 milioni e 500 mila euro.

Infine, il Consiglio Comunale di Catania ha approvato mozioni riguardanti l’attivazione del profilo TikTok istituzionale, il monitoraggio della rotazione degli incarichi dirigenziali per prevenire la corruzione e il restauro illuminotecnico del viadotto “Archi della Marina”, il programma “Catania Città Viva” volto alla destagionalizzazione turistica e al sostegno giovanile, nonché una mozione per la promozione della cultura della pace e del dialogo nel territorio.

In apertura dei lavori il presidente del consiglio comunale ha chiesto ai consiglieri un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Suor Nadir Santos da Silva alla Plaia di Catania e del professore Santo Ligresti, già presidente del consiglio comunale nel 1994.