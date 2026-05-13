Messina crocevia del futuro della sanità territoriale: oltre cento medici a confronto sul domani della professione con “Medicina Generale 2.0”

Seconda edizione per il congresso che sta diventando un punto di riferimento per i medici di famiglia siciliani. Al centro la riforma Schillaci, le Case di Comunità, l'intelligenza artificiale e un modello di cura che cambia pelle

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Non è stato soltanto un convegno. È stato, ancora una volta, qualcosa di più difficile da catalogare e di più facile da riconoscere: uno spazio vivo, in cui una categoria professionale ha deciso di guardarsi in faccia, fare il punto su se stessa e provare a immaginare — con concretezza, non con retorica — che medicina vuole essere nei prossimi anni.

La seconda edizione di “Medicina Generale 2.0”, svoltasi al Royal Palace Hotel di Messina, ha confermato e anzi superato le aspettative della prima. Oltre cento partecipanti — neoconvenzionati e medici con anni di esperienza alle spalle, in un confronto intergenerazionale che è stato uno dei tratti più caratteristici dell’evento — hanno riempito le sale di un congresso che porta nel titolo una promessa precisa: aggiornare non solo le competenze, ma il modo stesso di concepire il ruolo del medico di famiglia nel Servizio Sanitario Nazionale.

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Il motore: giovani medici con una visione

A rendere “Medicina Generale 2.0” un progetto originale nel panorama dei convegni sanitari siciliani è il profilo di chi lo ha ideato e costruito: un gruppo di giovani medici di medicina generale che, edizione dopo edizione, sta dimostrando capacità organizzativa, rigore scientifico e — forse la cosa più rara — una visione di lungo periodo sulla propria professione.

Guidati dai responsabili scientifici, la dottoressa Alessandra Belvedere e il dottor Giuseppe Zagami, gli organizzatori hanno messo in piedi una giornata intensa e articolata, bilanciando la dimensione dell’aggiornamento teorico con quella della pratica clinica, e il confronto tecnico con la riflessione sul futuro della categoria. Il comitato scientifico — composto dai dottori Francesco Campione, Salvatore Crisafi, Antonio Cutrì, Antonio D’Angelo, Paolo Ganci, Alessio Hamel, Giuseppe Lauricella, Claudio Nicita Mauro, Valeria Prestipino Giarritta, Cristian Rigano, Amaliachiara Santamaria, Luca Scaffidi Militone e Angela Serruto — ha garantito la qualità scientifica di un programma ampio e articolato.

Il cuore del congresso: da medicina reattiva a sanità proattiva

Il sottotitolo scelto per questa edizione — Il ruolo unico di assistenza primaria: da medicina reattiva a sanità proattiva — non è uno slogan. È una dichiarazione di intenti che riassume la sfida più grande che il medico di famiglia si trova oggi ad affrontare.

Per decenni la medicina di base ha funzionato su un modello essenzialmente reattivo: il paziente si ammala, chiama il medico, il medico risponde. Un modello che ha avuto il suo senso in un’epoca in cui le malattie acute dominavano il quadro epidemiologico. Ma l’Italia invecchia, le malattie croniche moltiplicano la complessità assistenziale, il Sistema Sanitario Nazionale è sotto pressione. E il medico di famiglia è chiamato a cambiare pelle: non più solo risposta al bisogno, ma presidio attivo della salute della comunità.

È in questo quadro che si inseriscono i temi caldi della giornata. Grande attenzione è stata dedicata alla proposta di riforma del Ministro della Salute Orazio Schillaci, che punta a ridefinire strutturalmente il ruolo della Medicina Generale nel SSN, e all’attuazione del nuovo Accordo Integrativo Regionale della Sicilia — documento che ridisegna concretamente le condizioni di lavoro e le responsabilità dei medici di famiglia nell’isola.

Il futuro della categoria

Il congresso si è svolto in un momento tutt’altro che tranquillo per la Medicina Generale italiana. Proprio negli ultimi giorni la categoria ha dichiarato lo stato di agitazione, segnale tangibile di una tensione che riguarda le proposte di riforma in corso, le condizioni di lavoro, il riconoscimento professionale e il peso crescente di un’assistenza territoriale che deve fare di più con risorse che non crescono di pari passo.

Il convegno non ha eluso il tema. Una parte significativa dei lavori è stata dedicata agli aspetti previdenziali e professionali legati all’ENPAM, alla previdenza complementare e alle trasformazioni in atto — con un dibattito che ha riflettuto la preoccupazione reale della categoria ma anche la volontà di affrontarla con strumenti e non solo con proteste.

Messina laboratorio del cambiamento

Ciò che emerge con chiarezza dall’edizione 2026 di “Medicina Generale 2.0” non è soltanto la qualità scientifica di un programma ben costruito. È qualcosa di meno misurabile e più importante: la sensazione che a Messina stia prendendo forma un movimento culturale e professionale reale, capace di mettere attorno allo stesso tavolo generazioni diverse, esperienze diverse, sensibilità diverse — in nome di un’idea condivisa di cosa debba essere la medicina di prossimità nel Servizio Sanitario del futuro.

Un futuro che, come ha dimostrato questa seconda edizione, non è più soltanto una prospettiva da immaginare. È una realtà che ha già preso forma. E che ha scelto Messina come uno dei suoi laboratori. Le aspettative per la terza edizione sono già alte. Meritatamente.