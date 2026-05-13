Presentata al Maas la “Giornata Sport e Benessere Alimentare”

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Affollata e partecipata conferenza stampa per la presentazione al Maas di Catania della 2^ edizione della “Giornata dello Sport e del Benessere Alimentare” in programma sabato 16 maggio 2026 dalle ore 9.30 alle 13.30 nella struttura di contrada Jungetto. L’iniziativa, che coinvolgerà molti giovani, circa 500, punta ad incentivare le attività sportive e la sana alimentazione. A fare da padrone di casa, il presidente del C.d.A. dott.Emanuele Zappia, il suo vice, avv.Antonio Villardita, il direttore delle aree mercatali, Mario Indaco, alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali al Comune di Catania, Serena Spoto, del presidente regionale del C.O.N.I., Enzo Falzone, l’omologo catanese, Davide Bandieramonte, la prof.ssa Leda Morana, responsabile del progetto “Alimentazione e

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Benessere” e Claudio Pellegrino, membro di Giunta regionale del C.I.P. ( Comitato Italiano Paraolimpico).

Si rinnova, quindi, ai Mercati Agro Alimentari Siciliani di Catania l’appuntamento con Primavera dello Sport, la “Giornata dello Sport e del Benessere Alimentare”. La manifestazione organizzata dal M.A.A.S. in partnership con il C.O.N.I. regionale e provinciale di Catania, dal C.I.P., con il patrocinio dell’ U.S.S.I. regionale.

Sabato 16 maggio a partire delle 9,30 all’interno della struttura di contrada Jungetto, si alterneranno attività sportive di vario tipo ( calcio, basket, volley, tennis e padel, baseball, tennis tavolo, atletica leggera, freccette, hockey su prato, badminton, bastone siciliano, bocce e arti marziali) con il coinvolgimento di tecnici e volontari di federazioni sportive e Coni. Il tutto sarà gratuito e potranno partecipare liberamente bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Ad ognuno di loro, verrà donata una sacca sportiva ed un cappellino, oltre alla tradizionali degustazioni di frutta fresca e spremute, ciò per

sensibilizzare l’importanza di una corretta alimentazione. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, è stata donata all’associazione “Futuro Mare” del presidente Carmelo La Rocca, che da 30 anni si occupa di sport e disabilità, una speciale macchina che aiuterà gli atleti alla pratica sportiva sulle speciali imbarcazioni. Infine riconoscimento per il plurimedagliato sportivo, Carmelo Barcella, di recente insignito come atleta dell’anno, dall’Unione Stampa Sportiva Italiana, il cui comitato regionale è diretto dal giornalista professionista dott.Gaetano Rizzo. Successivamente il M.A.A.S. ha consegnato una targa ricordo alle sei aziende che si sono offerte per il finanziamento della macchina ( gru elevatore) donata alla società sportiva “Futuro Mare”. Al termine dell’incontro, una ricca degustazione di frutta fresca di quarta gamma della ditta Lunelios’, ha fatto da prologo a ciò che avverrà sabato prossimo nell’area mercatale che per un giorno si trasformerà nella più grande arena sportiva del centro-sud Italia.

Catania 13.5.2026 U.S.