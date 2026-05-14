Beer Catania 2026: a Villa Pacini dal 21 al 24 maggio la birra artigianale torna protagonista nel cuore della città

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A Catania, dal 21 al 24 maggio 2026, nello storico polmone verde di Villa Pacini – a pochi passi da Piazza Duomo e dal porto – si accendono i riflettori sulla cultura brassicola del Sud Italia con l’edizione annuale di Beer Catania, festival delle birre artigianali e delle eccellenze del territorio.

Il festival – organizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Catania – negli ultimi anni ha saputo evolversi da appuntamento circoscritto alla comunità locale a punto di riferimento nazionale per il mondo della birra artigianale indipendente, registrando lo scorso anno circa quindicimila presenze.

L’edizione 2026, rispetto alle precedenti, amplia il format con l’intento di offrire ai fruitori una proposta più inclusiva e sensoriale, attraverso una visione capace di coniugare cultura, intrattenimento, turismo esperienziale e valorizzazione del centro urbano, rivolgendosi ad appassionati ed esperti, e a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo craft.

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Beer Catania si presenta quest’anno come una vera e propria esperienza immersiva che pone al centro la vivacità della città e la valorizzazione dei suoi spazi, la convivialità e la contaminazione tra linguaggi diversi: «Beer Catania oggi rappresenta molto più di un festival dedicato alla birra. Oggi è un evento culturale capace di generare relazioni, valorizzare il territorio e raccontare una nuova idea di aggregazione urbana. Questa edizione è il risultato di un percorso di crescita costruito negli anni e della volontà di offrire al pubblico un’esperienza sempre più completa, autentica e riconoscibile». dichiara Gaetano Fatuzzo, tra gli organizzatori dell’evento.



Accanto all’offerta brassicola, la manifestazione rafforza dunque la propria dimensione esperienziale attraverso un ecosistema culturale progettato intorno al piacere della convivialità: street food d’eccellenza, pairing gastronomici, live music e dj set, aree relax, attività artistiche e momenti divulgativi dedicati alla cultura della birra e della gastronomia del territorio. Tra le novità più attese dell’edizione 2026 il potenziamento dell’area eventi e intrattenimento, una programmazione musicale ancora più articolata, nuovi contenuti artistici e una crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità complessiva dell’esperienza del pubblico.

Da una parte l’intento da parte degli organizzatori è la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del centro storico catanese, dall’altra una proposta culturale in continua crescita su impulso di nuove forme di aggregazione sociale nel tessuto urbano cittadino, valorizzando la capacità di unire linguaggi diversi e pubblici differenti.

La presenza di birrifici provenienti da numerose regioni italiane conferma il ruolo di Beer Catania come piattaforma di incontro tra produttori, operatori del settore e pubblico, contribuendo alla crescita della cultura brassicola nel Mezzogiorno e alla promozione di Catania come destinazione di eventi culturali e turistici di qualità. Birrifici storici, produttori emergenti, sperimentazioni contemporanee e grandi classici si incontreranno in un percorso di degustazione pensato per raccontare l’evoluzione del movimento craft e la crescente qualità della produzione indipendente nazionale.