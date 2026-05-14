Catania4Senology: due giornate di focus sulla senologia

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Cinquantotto relatori di 25 centri di senologia italiani, specialisti e specialiste che ogni giorno lavorano per curare il tumore alla mammella, donne che vivono la malattia, e ancora donne che la malattia l’hanno superata e che oggi stanno a fianco di altre pazienti impegnate in un percorso di cura. Tutti insieme, per due giornate, per trasformare Catania in capitale nazionale della Senologia.

Il 15 e il 16 maggio, nell’Auditorium Santo Mazzarino del Monastero dei Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, avrà luogo la terza edizione di Catania4Senology, il congresso nazionale accreditato ECM promosso dagli specialisti del Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese e dedicato all’aggiornamento multidisciplinare in ambito senologico.

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“Questa edizione – spiega il dott. Francesco Caruso, direttore del Dipartimento Oncologico, direttore clinico del Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese e presidente del Congresso – ci riempie d’orgoglio, non solo per i numeri, ma anche per le tematiche e per il modo in cui verranno affrontate, e candida il nostro evento a essere uno dei maggiori appuntamenti scientifici sulla senologia che avranno luogo in Italia in questo 2026”.

Tre le tipologie di tumore alla mammella che verranno analizzate da ogni punto di vista: il carcinoma luminale, il triplo negativo e quello HER2 positivo. Saranno affrontati sia gli aspetti più precoci sia quelli già avanzati, per un totale di sei sessioni diverse.

“Al di là delle letture magistrali, previste per ogni sessione, guarderemo direttamente ai casi clinici, discutendoli in maniera multidisciplinare con le principali figure che se ne occupano: dal radiosenologo all’anatomopatologo, dal chirurgo all’oncologo medico, fino all’oncoradioterapista, ovvero le cinque figure principali del team multidisciplinare. Un’ora per ogni caso clinico”, spiega Caruso.

E Humanitas Istituto Clinico Catanese, quinto centro italiano per Qualità Clinica secondo i dati Agenas del 2025, con oltre ottocento casi trattati nel 2024, e primo centro italiano da Roma in giù, in una classifica nazionale stilata da Senonetwork che comprende oltre 160 centri di Senologia, punta a costruire il “Modello Sicilia” .

“Abbiamo inteso, fin da subito, coinvolgere tutti gli altri centri di senologia siciliani. Siamo 17 in totale e saranno qui i loro rappresentanti. Il nostro obiettivo è cercare di mettere a frutto tutte le nostre conoscenze e condividerle con gli altri colleghi, per migliorare insieme i percorsi di cura. Creare, dunque, un Modello Sicilia fondato sulla qualità dei contenuti, sulla multidisciplinarità e sul coinvolgimento strutturato delle Breast Unit regionali”.

Non solo camici bianchi, ma anche pazienti, che parteciperanno al confronto diretto: “Le donne non saranno solo spettatrici, ma protagoniste, e questo appuntamento vuole essere un momento per dire a tutte loro che oggi ci sono le possibilità per avere meno paura di affrontare questo tumore. Si può guarire”.

Saranno dunque presenti diverse associazioni, a cominciare da Il Filo della Vita , associazione del Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese, con uno spazio dedicato alla comunicazione medico-paziente e al ruolo dei percorsi assistenziali.

Catania4Senology si conferma così un appuntamento formativo di rilievo per la rete senologica siciliana in primis, ma con rilevanza su tutto il territorio nazionale. Un congresso pensato per aggiornare i professionisti sulle più recenti evidenze cliniche e organizzative, rafforzare la collaborazione multidisciplinare e interterritoriale e contribuire allo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici sempre più integrati e centrati sulla paziente.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi specialisti di Humanitas Catania.

Nel board scientifico figurano infatti i dott. Demetrio Aricò, Gaetano Castiglione, Alfio Di Grazia, Francesco Pane, Antonio Rizzo e il prof. Paolo Vigneri. Nella segreteria scientifica, le dott.sse Irene Cannata, Alessandra Chiarenza, Giulia Giacoppo, Lucia Gullotti, Lorenza Marino, Federica Martorana, Maria Vita Sanò, Eliana Tallamona e i dott. Carlo Carnaghi, Giuseppe Catanuto, Andrea Girlando, Fabio Guarnaccia, Stefano Marletta e Angelo Rosa.