Greenwashing, Codice del Consumo e nuove tutele: Codici porta il Congresso Nazionale in Sicilia

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Si svolgerà a Catania quest’anno il Congresso Nazionale di Codici. Un appuntamento di grande importanza per l’associazione dei consumatori, perché segna il momento dei bilanci e dell’approfondimento di tematiche di rilevanza e di attualità. “Le modifiche al Codice del Consumo tra sostenibilità, greenwashing e nuove tutele” è il tema scelto per il 2026, che sarà dibattuto ed analizzato in un convegno che si terrà domani a partire dalle ore 14:30 presso l’Hotel Nettuno, in viale Ruggero di Lauria 121.

Ad aprire l’iniziativa, e a fare gli onori di casa, l’avvocato Manfredi Zammataro, Segretario di Codici Sicilia nonché membro della Segreteria Nazionale dell’associazione. “Siamo orgogliosi di ospitare a Catania un appuntamento di tale spessore – afferma l’avvocato Manfredi Zammataro –. La tutela dei consumatori non può permettersi pause né distrazioni. Le novità legislative si susseguono, le tecnologie cambiano le abitudini di acquisto e di informazione, e lo scenario geopolitico internazionale introduce nuove vulnerabilità che ricadono inevitabilmente sulle spalle dei cittadini. Come Codici, rinnoviamo il nostro impegno a restare in prima linea, pronti ad affrontare ogni nuova sfida con strumenti adeguati e con la stessa passione che ci ha sempre contraddistinto. Questo convegno – conclude il Segretario di Codici Sicilia – è la dimostrazione concreta di quanto crediamo nel valore della formazione, del dialogo e della collaborazione istituzionale per costruire una tutela dei consumatori sempre più efficace”.

“Il Congresso Nazionale di Codici rappresenta ogni anno un’occasione imprescindibile di confronto e di crescita per tutta l’associazione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale Codici –. Il tema che abbiamo scelto per questa edizione riflette la complessità del momento che stiamo vivendo: le modifiche al Codice del Consumo, il greenwashing, le nuove tutele in materia di sostenibilità sono questioni urgenti, che si intrecciano con stravolgimenti geopolitici ed economici di portata straordinaria. I consumatori si trovano oggi a fare i conti con mercati sempre più instabili, con pratiche commerciali in rapida evoluzione e con normative che devono rincorrere trasformazioni profonde e spesso imprevedibili. Codici è qui per questo: per essere un presidio costante, aggiornato e competente al fianco dei cittadini, con la determinazione di sempre nel difendere i loro diritti”.

Entrando nel dettaglio del programma dell’iniziativa, in apertura è previsto l’intervento istituzionale di: Ruggero Razza (Eurodeputato), Edmondo Tamajo (Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana), Giuseppe Zitelli (Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana), Enrico Trantino (Sindaco di Catania), Iacopo Berti (Responsabile AGCM Dipartimento per la Tutela del Consumatore), Maria Cristina Busi Ferruzzi (Presidente Confindustria Catania).

Successivamente spazio all’intervento dell’onorevole Alberto Gusmeroli (Presidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo presso la Camera dei Deputati) sulla proposta di legge per inserire la tutela costituzionale nella Costituzione. A seguire ci sarà la relazione introduttiva di Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale Codici), dedicata ai profili applicativi delle modifiche al Codice del Consumo tra tutela collettiva, enforcement e ruolo delle associazioni.

Entrando nel vivo del convegno, sarà affrontato il nuovo quadro normativo europeo e nazionale in materia di greenwashing, sostenibilità e pratiche scorrette. Prenderanno la parola: Felice Giuffrè (Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Università di Catania), Francesco Testa (Ordinario di Management della sostenibilità, Scuola Superiore Sant’Anna), Silvia Barlassina (Componente Sustainability del BEUC), Vittorio Todisco (Tribunale di Nola), Marcello Padovani (Esperto legale Codici), Rita Santaniello (Avvocato Rödl Italia Responsabile della Practice di Sostenibilità), Marcello La Bella (Dirigente Superiore del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale).