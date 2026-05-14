Happy Family Day 2026. Open Day nei Consultori Familiari dell’Asp di Catania

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CATANIA – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con gli Open Day dei Consultori Familiari dell’Asp di Catania. Domani, 15 maggio 2026 torna infatti l’Happy Family Day, promosso in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia.

L’iniziativa è organizzata dall’UOC Coordinamento Territoriale Materno Infantile, diretta da Luana Coco, struttura afferente al Dipartimento Materno Infantile, guidato da Angelo Tarascio, con il supporto delle Direzioni dei Distretti Sanitari dell’Asp di Catania.

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L’Happy Family Day coinvolgerà tutti i Consultori Familiari dell’Asp di Catania e rappresenta il primo appuntamento di un percorso di giornate tematiche dedicate al benessere della famiglia e alla promozione della salute. Dopo l’evento inaugurale del 15 maggioseguiranno:

– 4 settembre: Giornata internazionale del Benessere sessuale

– 1-7 ottobre: Settimana dedicata all’Allattamento al seno

– 25 novembre: Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

– 1 dicembre: Giornata mondiale della Lotta all’AIDS

Nel corso della giornata, le equipe multidisciplinari dei Consultori Familiari – composte da ginecologi, psicologi, assistenti sociali e ostetriche – accoglieranno famiglie, coppie e giovani nelle diverse attività previste dal programma. Saranno proposti momenti di confronto, proiezioni video e occasioni di dialogo dedicate ai bisogni, alle aspettative e alle relazioni tra genitori e figli.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante opportunità per conoscere più da vicino i servizi offerti dai Consultori Familiari, punti di riferimento sul territorio per la salute, l’ascolto e il sostegno alle persone e alle famiglie.

I Consultori garantiscono infatti un’ampia rete di interventi finalizzati alla tutela della salute fisica, psicologica e sociale della donna, della coppia e della famiglia. Tra i principali servizi offerti rientrano la consulenza e l’assistenza sulle problematiche legate alla sessualità, alla contraccezione, alla gravidanza e alla menopausa, oltre alle attività di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dei tumori femminili.

Viene assicurato supporto sia medico sia psicologico, con consulenze dedicate alla procreazione responsabile, alle difficoltà relazionali, al disagio giovanile, scolastico e familiare, oltre all’assistenza in situazioni di violenza e conflitti di genere.

Sono inoltre previsti incontri di educazione alla sessualità, corsi di preparazione alla nascita e al parto, percorsi dedicati all’adozione e all’affido, e attività rivolte ai più giovani attraverso lo “Spazio giovani”, servizio pensato per accompagnare adolescenti e ragazzi nei temi della crescita e delle relazioni interpersonali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Asp di Catania nelle sezioni dedicate all’UOC Coordinamento Territoriale Materno-Infantile e ai Consultori Familiari.