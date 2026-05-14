Racalmuto (AG), la sede della Fondazione Sciascia ospita la “Giornata del Siciliano nel mondo”. Appuntamento a domani

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Sarà la Fondazione Sciascia di Racalmuto ad ospitare, giovedì 15 maggio alle ore 10, la sesta edizione della “Giornata del Siciliano nel Mondo”, iniziativa promossa dall’USEF APS in collaborazione con il CARSE, la Fondazione Sciascia e il Comune di Racalmuto, con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” e il finanziamento dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

L’appuntamento, in programma nella sede di Viale della Vittoria, sarà dedicato al valore dell’emigrazione siciliana, al legame con le comunità all’estero e alla valorizzazione dell’identità culturale dell’Isola. Nel corso della mattinata si svolgerà anche la IV edizione del Premio EllySicily dedicato alle scuole, insieme alla premiazione del riconoscimento “Siciliani nel Mondo”.

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Ad aprire i lavori sarà il giornalista Salvo Li Castri, moderatore dell’incontro, seguito dall’introduzione del segretario generale dell’USEF APS Salvatore Augello. Previsti poi gli interventi istituzionali di rappresentanti del mondo politico, scolastico e associativo, tra cui il sindaco di Racalmuto e presidente della Fondazione Sciascia Calogero Bongiorno, il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, la dirigente scolastica Carmen Campo e il vicepresidente CARSE Gaetano Calà.

Le conclusioni saranno affidate al presidente dell’USEF, il senatore Angelo Lauricella. Al termine dell’iniziativa è previsto un light lunch per i partecipanti. Per tutti gli altri dettagli è possibile visionare la locandina ufficiale dell’evento: