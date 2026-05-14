Scuola e lavoro, al via la IX edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze” – Rubrica “Lavoro & Welfare”

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Il legame tra il mondo dell’istruzione e quello produttivo torna protagonista con il lancio della IX edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”. L’iniziativa, promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane, vede quest’anno un rinnovato impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che collabora attivamente al progetto insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è quello di dare visibilità ai racconti e alle esperienze vissute dagli studenti all’interno dei percorsi di formazione duale, sottolineando l’importanza delle competenze acquisite sul campo.

In un contesto economico caratterizzato da una rapidissima evoluzione tecnologica, il Premio intende valorizzare i progetti che hanno saputo interpretare le sfide della modernità. Particolare attenzione viene rivolta ai percorsi che integrano l’intelligenza artificiale, la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, settori ormai imprescindibili per l’inserimento nel mercato occupazionale. Il Ministero del Lavoro ha sottolineato come l’iniziativa si inserisca in una strategia più ampia di monitoraggio e indirizzo etico delle nuove tecnologie, supportata da strumenti innovativi per l’orientamento dei giovani.

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Il concorso è aperto a una vasta platea di partecipanti: possono candidarsi gli studenti dei Licei, degli Istituti tecnici e professionali, ma anche i frequentatori degli ITS Academy. Le “storie” possono riguardare diverse tipologie di esperienza, dai percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO) all’apprendistato di primo e terzo livello, fino ai tirocini curriculari e ai project work realizzati nell’ambito delle certificazioni camerali. Le iscrizioni per l’edizione 2026 restano aperte fino al prossimo 9 ottobre, offrendo ai ragazzi il tempo necessario per documentare le proprie attività attraverso video-racconti che ne descrivano il valore formativo.

Oltre al riconoscimento del merito individuale e collettivo, il Premio mette in palio un montepremi nazionale di 20.000 euro, destinato alle scuole e agli istituti che si distingueranno per la qualità dei progetti presentati. La cerimonia conclusiva e la consegna dei riconoscimenti si terranno a Verona, nella cornice di Job&Orienta, la fiera nazionale dedicata all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro in programma dal 25 al 28 novembre 2026. L’iniziativa si conferma così un ponte fondamentale per aiutare le nuove generazioni a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro professionale.

Al seguente link è possibile reperire tutte le informazioni: Storie di alternanza e competenze

Giuseppe Emiliano Bonura