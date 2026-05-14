“Update Neurobiology”: al Garibaldi di Catania due giornate di convegni tra ricerca, formazione e innovazione

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All’ARNAS Garibaldi due giornate di confronto scientifico e formazione hanno acceso i riflettori sulle nuove frontiere della neurologia e dell’assistenza clinica. L’evento “Update Neurobiology e Clinical Assistance”, ospitato l’11 e 12 maggio nell’Aula Dusmet del presidio Garibaldi-Centro, ha infatti riunito specialisti provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa, confermando il ruolo dell’ospedale catanese come punto di riferimento per l’aggiornamento medico-scientifico.

Il congresso, promosso dal professor Antonino Pavone, primario emerito di neurologia dell’Ospedale Garibaldi, ha affrontato temi centrali della neurologia contemporanea, tra i quali: ictus ischemico, epilessia, cefalee, neurologia interventistica e riabilitazione. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla presenza “inedita” degli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università di Catania: per la prima volta, infatti, agli universitari è stata concessa la possibilità di seguire (e inserire) il congresso all’interno del proprio percorso formativo, con il riconoscimento di crediti universitari validi ai fini didattici.

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Noi di Hashtag Sicilia abbiamo seguito con attenzione il convegno – del quale vi lasciamo qui la locandina dettagliata – intervistando alcuni degli esperti presenti, che nelle prossime settimane saranno protagonisti di puntate dedicate della nostra rubrica “La Stanza di Ippocrate”, approfondendo temi specifici legati alle diverse patologie neurologiche affrontate nel corso delle due giornate.

In questo articolo, però, abbiamo voluto soffermarci soprattutto sul significato complessivo dell’iniziativa, sui suoi obiettivi formativi e sul ruolo che un appuntamento di questo tipo può avere per il territorio, per la sanità e per le nuove generazioni di medici.

A tal proposito abbiamo avuto modo di intervistare il professor Antonino Pavone, promotore del congresso e responsabile medico scientifico dello stesso, che ha sottolineato il ruolo dell’ARNAS Garibaldi come centro di formazione e punto di riferimento scientifico capace di attrarre relatori e professionisti di profilo nazionale e internazionale.

Abbiamo inoltre raccolto le parole del dott. Mario Zappia, direttore della Clinica Neurologica dell’Università di Catania e presidente della Società Italiana di Neurologia, il quale ha evidenziato l’importanza di creare un collegamento sempre più forte tra università, formazione sul campo e pratica clinica, soprattutto in settori in continua evoluzione come quello della neurologia interventistica applicata all’ictus.

Nel corso delle interviste è intervenuto anche il direttore generale dell’ARNAS Garibaldi, il dott. Giuseppe Giammanco, che ha ribadito il valore della formazione continua come strumento fondamentale per la crescita della sanità siciliana. Il dott. Giammanco ha inoltre evidenziato come in Sicilia esistano numerose eccellenze mediche e scientifiche spesso poco raccontate, invitando a guardare con maggiore fiducia ai risultati raggiunti quotidianamente dalle strutture ospedaliere dell’Isola e dai professionisti che vi operano.

Durante il congresso abbiamo inoltre raccolto le testimonianze di alcuni studenti della Facoltà di Medicina dell’Università di Catania, che hanno espresso entusiasmo per un’esperienza definita innovativa e altamente formativa, soprattutto per la possibilità di confrontarsi direttamente con specialisti provenienti da diverse realtà italiane ed europee.

Per conoscere nel dettaglio le parole dei nostri intervistati non ci resta che darvi appuntamento a questa sera alle ore 20.00 sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!