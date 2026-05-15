Catania, arriva il primo Aereo-Scuola d’Italia: rivoluzione nella formazione aeronautica

- Pubblicità -

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio un business jet verrà trasferito nella nuova sede dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile e Logistica: sarà il primo laboratorio immersivo reale per la manutenzione aeronautica secondo gli standard EASA Part-66.

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio Catania assisterà a un’operazione eccezionale destinata a segnare una svolta nella formazione aeronautica italiana.

- Pubblicità -

Dalle ore 3:00 del mattino partiranno dalla zona industriale di Catania, due camion articolati diretti verso la nuova sede dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile e Logistica di via della Filanda 15 (ex Incremento Ippico per la Sicilia), con a bordo il velivolo business jet turbo fan.

Non sarà un simulatore virtuale ma un vero laboratorio immersivo di manutenzione aeronautica, progettato per consentire agli studenti di operare direttamente su strutture, impianti e componenti reali dell’aeromobile.

Il primo Aereo-Scuola in Italia interamente impiegato per addestrare i futuri tecnici manutentori secondo gli standard europei EASA Part-66, permettendo di riprodurre le principali attività che vengono normalmente svolte negli hangar aeroportuali.

Un laboratorio all’avanguardia che verrà trasportato, con due autoarticolati, dalla sede della Nicolosi Trasporti nella Zona Industriale di Catania fino alla nuova sede della Fondazione nel quartiere dell’Antico Corso. Qui, infine, verrà sollevato da una gru e allocato nel piazzale della nuova sede.

Il progetto, denominato “Interactive Labs for the Mediterranean Academy of Transport and Logistics”, prevede la realizzazione di un Maintenance Training Simulator (MTS) basato su un reale velivolo business jet turbo fan lungo circa 17 metri, con apertura alare di 16,5 metri e altezza di 5,5 metri. Il simulatore comprenderà fusoliera, cockpit, ali, impennaggi, motori, carrelli retrattili e sistemi avionici completi.

L’ITS Academy di Catania già oggi forma figure specialistiche nel settore “Aircraft Maintenance” e della mobilità sostenibile, con percorsi dedicati ai tecnici manutentori aeronautici. Ma l’arrivo del business jet segna un salto di livello: non più soltanto formazione teorica o simulatori digitali, bensì, anche nel settore aereonautico, come già in quello marittimo, attività pratiche svolte direttamente su un aeromobile reale, all’interno di un laboratorio unico nel sistema ITS Academy nazionale.