Salute mentale e tecnologie digitali: confronto in commissione consiliare con il neurologo Alessandro Roca

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Il tema dell’impatto delle tecnologie digitali sulla salute mentale dei giovani è stato al centro della seduta congiunta delle commissioni consiliari permanenti “Formazione e Innovazione” e “Igiene e Sanità” del Consiglio comunale di Catania, presiedute rispettivamente da Simona Latino e Bruno Brucchieri.

Ai lavori ha partecipato Alessandro Roca, medico specializzato in Neurologia all’Università Federico II di Napoli e autore del saggio “Come sopravvivere ai social network. Linee guida per prevenire gli effetti collaterali”, impegnato nello studio degli effetti dei social media sui più giovani.

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Nel corso dell’incontro è stata affrontata la crescente diffusione, spesso precoce e non guidata, di smartphone, social network, internet e strumenti di intelligenza artificiale tra bambini e adolescenti, con particolare attenzione alle possibili ricadute sul benessere psicologico, emotivo e relazionale.

“Il disagio mentale dei giovani rappresenta una questione che richiede attenzione e responsabilità condivise tra istituzioni, scuola e famiglie. È fondamentale promuovere una rete educativa e istituzionale capace di accompagnare i ragazzi verso un uso equilibrato e consapevole delle tecnologie digitali, senza demonizzare gli strumenti ma favorendone una corretta comprensione e un utilizzo responsabile”, hanno dichiarato Simona Latino e Bruno Brucchieri.

Durante il confronto sono stati approfonditi i rischi legati all’uso eccessivo dei social network, tra cui ansia, isolamento, alterazione del sonno, perdita di autostima e dipendenze comportamentali, oltre al ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana dei ragazzi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo educativo di famiglie e scuole, chiamate a riconoscere tempestivamente eventuali segnali di disagio e a promuovere un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali.