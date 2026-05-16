Catania. Tutela degli animali, l’avvocato Gaetana Cipolla nominata consulente a titolo gratuito

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Il Sindaco Enrico Trantino ha nominato l’avvocato Gaetana Cipolla quale esperta di fiducia con delega alle tematiche inerenti la lotta al randagismo, la tutela dei diritti degli animali e dell’ambiente in virtù della consolidata esperienza e della sensibilità dimostrate su tematiche legate alla protezione degli animali, nonché per le competenze giuridiche e professionali.

L’incarico, conferito a titolo gratuito, è finalizzato a supportare l’Amministrazione comunale nelle attività di consulenza e indirizzo strategico su politiche di contrasto al randagismo, promozione del benessere animale e tutela ambientale.

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In particolare, l’esperta contribuirà al potenziamento delle campagne di sterilizzazione per il contenimento del randagismo, alla promozione di programmi di adozione consapevole e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, al rafforzamento della collaborazione con associazioni animaliste, volontari e servizi veterinari, alla realizzazione di progetti educativi nelle scuole per diffondere la cultura del rispetto degli animali e dell’ambiente, e al miglioramento delle azioni di tutela e monitoraggio del territorio in materia ambientale.

“Con questa nomina intendiamo rafforzare l’impegno dell’Amministrazione su un tema di grande rilevanza civile e sociale, che riguarda il rispetto per gli animali e la qualità dell’ambiente urbano- hanno dichiarato il Sindaco Trantino e l’assessore con delega alla tutela animali Viviana Lombardo-. Siamo certi che l’avvocato Cipolla saprà offrire un contributo qualificato e concreto”.