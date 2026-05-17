Playoff Serie C, Lecco-Catania: la diretta della partita

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Inizia oggi il percorso del Catania ai playoff di Serie C dove, nel secondo turno della Fase Nazionale, sfida il Lecco di Federico Valente arrivato quarto nel girone A. I rossazzurri di Mimmo Toscano ci credono e per questo turno hanno il vantaggio dei due risultati su tre in caso di parità complessiva tra la gara d’andata e di ritorno. In caso di parità in 180 minuti, i siciliani otterranno la qualificazione. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Lecco-Catania: la diretta della partita

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20.45 – Fischio d’inizio del match tra Lecco e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Lecco-Catania: le formazioni ufficiali

LECCO (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Il sig. Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina e il sig. Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio

QUARTO UOMO: Il sig. Gianluca Renzi della sezione di Pesaro

VAR: Il sig. Marco Monardi della sezione di Macerata

AVAR: Il sig. Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Rigamonti-Ceppi di Lecco vale la gara d’andata del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Lecco-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre (solo per i residenti in Sicilia) e su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.