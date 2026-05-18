Carezze di Luce: l’architettura lirica di Angelo Alessandro Pantellaro tra radici siciliane e respiro internazionale

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In un mondo spesso troppo frenetico e rumoroso, la poesia ha ancora il potere di fermare il tempo e farci respirare. È proprio questo che accade leggendo Carezze di Luce, la silloge monografica d’esordio di Angelo Alessandro Pantellaro: un libro che si presenta come un vero e proprio viaggio dell’anima, dove ogni parola è scelta per portare calore e speranza nel cuore di chi legge.

Questo cammino letterario non nasce nel vuoto, ma affonda le sue radici in un fermento culturale locale vivo e pulsante. Il percorso di Pantellaro ha trovato infatti piena accoglienza e un nucleo di accesa condivisione all’interno di Pennagramma, stimato circolo letterario presieduto da Mario Cunsolo. Scrittore, organizzatore di eventi e figura poliedrica di assoluto rilievo nel panorama culturale siciliano contemporaneo, Cunsolo ha seguito da vicino la maturazione dell’autore, sancendo questo debutto con parole di grande orgoglio e attesa: «Aspettavamo tutti di leggere finalmente in un’opera compiuta molti dei piccoli capolavori poetici di Alessandro».

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A questa solida base territoriale, si aggiunge e prende risalto la convalida dei grandi maestri della cultura nazionale, attraverso una serie di straordinari riconoscimenti ottenuti prima ancora della nascita del volume. La poesia «Diamante» ha conquistato il secondo posto al Premio Internazionale Salvatore Quasimodo, ricevendo il plauso del compianto Alessandro Quasimodo, nobile erede e custode della nostra tradizione letteraria. Parallelamente, il celebre accademico e ambasciatore di cultura Hafez Haidar ha voluto dedicare un pensiero scritto di suo pugno alla poesia d’apertura «Dolce Stella».

Sulla scorta di queste validazioni, l’opera si è arricchita successivamente della prestigiosa prefazione del regista, drammaturgo e poeta Cosimo Damiano Damato, intitolata “Tornare ad essere luce”. Damato dipinge Pantellaro come un vero e proprio “cercatore” spirituale, spiegando che la sua poesia agisce come un «ponte sacro tra l’immagine e il pensiero», capace di lanciare parole «come pietre in uno stagno per vederne i cerchi espandersi verso il significato più profondo». Secondo Damato, l’opera di Pantellaro diventa così una rivelazione necessaria per «guarire il respiro affannoso di questo tempo che tornerà ad essere luce».

Questo legame tra il radicamento isolano e i grandi custodi della parola scritta prosegue oggi lungo una traiettoria ben definita. La silloge, attualmente esposta tra le novità del Salone Internazionale del Libro di Torino, troverà la sua ideale consacrazione nell’edizione del 2027, dove sarà proprio Hafez Haidar a presentare ufficialmente il volume al grande pubblico, confermando una stima intellettuale che si protrae nel tempo.

La vera sorpresa del libro risiede nella sua architettura interna, una scelta strutturale che supera il semplice lavoro stilistico allineandosi alla direzione prediletta dall’editoria d’élite. I testi di Pantellaro, apparentemente legati a un’impostazione neoclassica e a una lirica del sentimento, vengono a tratti brutalmente interrotti da una poetica moderna e tagliente, carica di immagini capaci di cristallizzare l’attimo in modo assoluto. Ne è un esempio folgorante la poesia «Anima guerriera», quando recita: «angeli con grandi ali inchiodate al muro sono costretti a non volare». In questo contrasto evidente si compie l’autentica evoluzione dell’autore: la dolcezza si scontra con l’asprezza della realtà, e la parola lirica lascia il posto a un’immagine cruda e universale.

Dal punto di vista dell’architettura macrotestuale, la silloge rivela una precisa e consapevole orchestrazione strutturale. Pantellaro sceglie di intervallare i testi lirici di più ampio respiro con aforismi fulminei privi di titolo, scritti di proprio pugno con un duplice intento: alleggerire la densità emotiva della raccolta e, al contempo, fungere da “morale” o sigillo concettuale alla lirica precedente.

La poetica di Pantellaro si rivela nella sua capacità di parlare a tutti con semplicità e immediatezza, arrivando a donare un’anima persino agli oggetti del quotidiano. Lo si vede chiaramente in un testo splendido come «Antica vecchia sedia», dove un elemento comune diventa la “compagna di pensieri” su cui ci si siede per sognare e curare le ferite della vita. Il libro si chiude con un’immagine di profonda intimità: un gesto che affida all’oggetto animato il compito di custodire nel tempo il cammino di un’anima che ha scelto di raccontarsi attraverso le proprie liriche.

Forte di un percorso validato sotto il segno dei grandi maestri e sostenuto con vigore dall’eccellenza della sua comunità d’origine, Angelo Alessandro Pantellaro ci regala un’opera sincera, ma anche tecnicamente audace. Carezze di Luce è un invito a riscoprire la bellezza della condivisione, ricordandoci che la vera evoluzione poetica nasce proprio lì, dove la luce impara a dialogare con le ombre del nostro tempo.