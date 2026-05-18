Dopo Santa Croce Camerina brucia anche Pachino: nel mirino delle mafie il settore degli imballaggi ortofrutticoli

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Un’altra azienda di imballaggi è stata vaporizzata dal fuoco doloso. Dopo la “Orto Imballaggi” di Santa Croce Camerina adesso è toccato a “La Fenice” di Pachino. Fa caldo nel Sud Est Sicilia e l’aumento della temperatura non determinato dall’arrivo della primavera, NO! Fa caldo perché le mafie di questa parte della Sicilia hanno deciso di entrate a pieno titolo nel controllo di un settore strategico per l’ortofrutta: la produzione degli imballaggi. Non c’è pomodoro, zucchina, peperone capace di viaggiare è arrivare nei supermercati o nei mercatini rionali senza essere messo prima in una cassetta e poi la stessa su un pallet. Le mafie hanno stabilito che tutto deve essere prodotto dalle loro aziende, non vogliono più concorrenti. All’incertezza del libero mercato stanno imponendo la certezza concreta del loro monopolio. Il messaggio è chiaro, è preciso: chi non si adegua verrà “infiammato”. Fanno ridere le richieste di: “più controlli, più forze dell’ordine, ci vuole l’esercito, la video sorveglianza“. Serve, e non da ora ma da anni, capire cosa sta succedendo nelle economie di questo lembo di Sicilia. Si è parlato e scritto tanto sulle dinamiche criminali, sulla composizione dei clan e come gli stessi si sono suddivisi il territorio. Sono state analizzate minuziosamente le loro principali attività illegali: spaccio, rapine, controllo delle bische clandestine, usura; ma non si parla mai (o non si vuole parlare) di come le mafie sono entrate nell’economia legale; di come, grazie alle crisi, siano diventate padrone di interi settori economici; si ignorano (volutamente?) i loro innumerevoli complici. Servirebbero più ispettori dell’Agenzia delle Entrate, ma non per stressare soltanto i normali cittadini per gli errori sulle loro dichiarazioni IVA o dei redditi, ma per verificare cosa accade in certe attività, ma le Agenzie del Sud Est sono state via via depotenziate. Servirebbero più Ispettori della Banca d’Italia per controllare cosa accade all’interno degli istituti finanziari, ma le sedi di Ragusa e Siracusa sono state chiuse. Servirebbero organi inquirenti (intelligence) più attenti a certe dinamiche economiche ma gli organici dei commissariati e delle caserme (GdF e Carabinieri) sono stati ridotti a lumicino. Servirebbero più ispettori del lavoro ma non per logorare sempre e solo le solite piccole attività, ma per verificare anche cosa accade in certe attività. Tutto questo non avverrà mai. Anzi, non deve avvenire. Sarebbe una scelta politica deleteria che farebbe perdere consenso e come si sa le scadenze elettorali sono una appresso all’altra. E’ molto più facile organizzare generici “percorsi di legalità”, possibilmente sponsorizzati da qualche “azienda”. Così mentre tutti sfiliamo, le mafie, indisturbate, conquistano in silenzio o col fuoco le economie di questa terra.