L’arte del lievito di Giuseppe Pavone e Francesco Arena firma il gran finale di “Pizza • Wine • Club” 

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Acireale. Si conclude il 20 maggio 2026 “Pizza • Wine • Club”, il format firmato Magatama che con tre appuntamenti ha unito ricerca gastronomica, convivialità e cultura musicale, diventando un percorso esperienziale dedicato al dialogo tra cucina e contemporaneità.

L’ultimo evento conferma il dialogo tra pizza, lievitati contemporanei e mondo del vino, trasformando la tavola in uno spazio di incontro tra tecniche, sensibilità e visioni differenti ma complementari, capaci di dare vita a un racconto gastronomico condiviso.

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Protagonisti della serata saranno il resident chef di Magatama Giuseppe Pavone e Francesco Arena Mastro Fornaio, realtà riconosciuta con i Tre Pani del Gambero Rosso e figura di riferimento nel panorama dei lievitati contemporanei. Il suo lavoro si distingue per una visione rigorosa e artigianale, in cui tecnica, studio delle fermentazioni e rispetto della materia prima si fondono in un linguaggio essenziale e riconoscibile. La sua idea di forno interpreta il lievitato come forma viva, in continua evoluzione, dove impasti, maturazioni e cotture diventano strumenti di espressione più che semplici passaggi tecnici. Un approccio che ha contribuito a ridefinire il ruolo del fornaio contemporaneo, portando al centro una visione pulita, precisa e profondamente identitaria.

Insieme a Giuseppe Pavone, darà vita a un confronto gastronomico che unisce tecnica, memoria e ricerca. Un percorso che mette al centro l’evoluzione dei lievitati contemporanei e il valore della materia prima, tra impasti, cotture e interpretazioni che dialogano tra loro senza sovrapporsi.

A completare il racconto sarà la presenza delle etichette della cantina I Vigneri, realtà vitivinicola etnea guidata da Salvo Foti, tra le voci più autorevoli della viticoltura artigianale siciliana. La cantina affonda le sue radici nella tradizione storica dell’Etna e della “Maestranza dei Vigneri”, antica corporazione di viticoltori attiva già dal 1435. Le etichette accompagneranno il percorso degustazione con abbinamenti pensati per valorizzare ogni passaggio del menu, amplificandone struttura, complessità e identità territoriale, in un equilibrio continuo tra calice e cucina.

Il percorso degustazione si aprirà con una selezione di salumi, formaggi, confetture e miele, accompagnati da panificati siciliani, crostini al pomodoro e grissini artigianali al rosmarino, in un avvio che richiama immediatamente la dimensione conviviale e territoriale del progetto.

Seguirà una sequenza di assaggi che raccontano l’identità di Pavone e di Arena attraverso impasti e interpretazioni differenti: il trancio di focaccia messinese, soffice e fragrante, la pizza contemporanea con tonno, cipolla, capperi, stracciatella e origano fresco, in un equilibrio tra sapidità e freschezza, la scacciata “Messina vs Catania”, lettura personale della tradizione siciliana, fino alla parte finale del percorso.

La chiusura sarà affidata a una mini brioche con gelato variegato alle mandorle e alle piparelle con Malvasia, due proposte distinte che accompagnano il finale del percorso in un equilibrio tra dolcezza, memoria e identità del territorio.

La componente musicale sarà affidata al vinyl set di Dj Manueli, pensato come sottofondo narrativo continuo capace di accompagnare l’evoluzione della serata, creando un’atmosfera immersiva e coerente con lo spirito del format, dove suono e cucina si intrecciano senza soluzione di continuità.