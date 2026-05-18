SAEM 2026, a Misterbianco il confronto di CNA Sicilia sulle case green e il futuro del settore costruzioni

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Lo scorso fine settimana la fiera SAEM – Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, svoltasi a SiciliaFiera di Misterbianco, è stata teatro di due importanti appuntamenti promossi dal sistema CNA: uno organizzato da CNA Sicilia, dedicato al tema delle abitazioni green e più in generale alle prospettive del comparto delle costruzioni, e l’altro promosso da CNA Catania, incentrato su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Hashtag Sicilia ha seguito entrambe le iniziative con servizi, approfondimenti e interviste ai protagonisti. In particolare, io approfondirò – nel corso di questo articolo – il convegno regionale promosso da CNA Sicilia, mentre la nostra redattrice Sara Obici si occuperà dell’iniziativa relativa alla sicurezza sul lavoro, grazie ad un articolo che verrà pubblicato nella giornata di domani.

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Ma torniamo a noi. Il convegno svoltosi venerdì, dal titolo “Il Filo Rosso: dall’Edificio a Energia Zero all’Edificio a Problemi Zero”, si è aperto con l’indirizzo di saluti portato dal sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, e con i contributi portati dal direttore di Siciliafiere, dei rappresentanti degli Ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi, geometri, del presidente della CNA Siciliana, Filippo Scivoli e del presidente della CNA territoriale di Catania Davide Trovato. Presente anche il vicepresidente nazionale CNA Sebastiano Battiato, imprenditore del settore edile.

Dopo l’indirizzo di saluti portato dal sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, l’introduzione ai lavori è stata affidata a Maurizio Merlino, responsabile regionale CNA Costruzioni, che si è soffermato sulle principali problematiche che interessano oggi il mondo dell’edilizia, sviluppando in particolare il tema delle abitazioni green e della transizione energetica.

Infine, dopo avere illustrato la normativa europea da cui trae origine l’obiettivo delle case green, Merlino ha sollecitato le istituzioni nazionali e regionali a varare misure in grado di venire incontro ai cittadini costretti a sostenere spese non indifferenti per adeguare le proprie abitazioni.

Tra gli interventi quello di Maria Rita Sofi, dell’Ufficio Politiche Energetiche CNA Nazionale, che ha affrontato il tema “Direttiva Case Green, recepimento direttiva RED III e decreto requisiti minimi”, approfondendo il quadro normativo europeo e nazionale legato agli obiettivi di efficientamento energetico.

Federico Rainato, ingegnere, è intervenuto invece su “Innovazione nell’involucro edilizio: materiali, tecnologie e prestazioni”, illustrando le nuove soluzioni tecnologiche applicate all’edilizia contemporanea.

Federico Piccardi, Operations & Strategy Director di ALsistem, ha parlato de “Le nuove normative e le nuove frontiere nel settore serramenti: la levitazione magnetica, dal primo treno italiano all’architettura contemporanea”, soffermandosi sulle evoluzioni tecnologiche nel comparto dei serramenti e dell’architettura.

Focus anche sugli impianti e sugli incentivi fiscali con l’intervento di Valerio Di Stefano, Project Sales Engineer Residential Daikin per Sicilia e Sardegna, dedicato a “Soluzioni impiantistiche per il residenziale e relativi incentivi fiscali (conto termico 3.0 ed ecobonus)”.

Giuseppe Vincenzo Pulvirenti, esperto in progettazione sostenibile e consigliere dell’Ordine Architetti PPC Catania, ha invece approfondito “I nuovi CAM in edilizia e la possibile estensione dell’obbligatorietà nel settore privato per accedere ad incentivi fiscali o volumetrici”.

A chiudere il ciclo degli interventi è stato Ludovico Glorioso, coach manager Sicilia Harley & Dikkinson Consulting, con una relazione dal titolo “Attuabilità finanziaria degli obiettivi imposti dalla EPBD IV”, incentrata sulla sostenibilità economica degli obiettivi previsti dalla direttiva europea.

Le conclusioni sono state affidate a Salvatore Antonio Cannavò, presidente di CNA Costruzioni Sicilia e principale artefice e animatore del convegno. La manifestazione è stata coordinata dalla giornalista Rosita Romeo.