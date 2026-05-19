Agricoltura. Catanzaro (PD): “Prorogare termini bando Srd01 per non penalizzare aziende che ricadono in aree interne o sottoposte a vincoli”

- Pubblicità -

“È necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande relative al bando Srd01 che prevede finanziamenti per complessivi 100 milioni di euro per ‘Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole’. Numerose aziende agricole ricadono infatti in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, forestali o a procedure autorizzative complesse, e per queste aziende l’acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni richiedono tempi tecnici incompatibili con quelli previsti dal bando”. Lo dice il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro, che ha presentato un’interrogazione rivolta all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino.

“L’intervento Srd01 – aggiunge Catanzaro – rappresenta una misura strategica per il rafforzamento della competitività del sistema agricolo regionale e per il sostegno agli investimenti produttivi delle aziende agricole siciliane. Senza una proroga dei termini per la presentazione delle domande il rischio concreto è quello di determinare una distorsione nei criteri di selezione del bando, con effetti discriminatori indiretti nei confronti delle imprese agricole ubicate nelle aree interne, montane, forestali o sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici”.

- Pubblicità -

Nell’interrogazione, firmata anche dagli altri deputati del gruppo Pd all’Ars, si chiede inoltre di “rivedere i criteri premiali connessi alla cantierabilità degli interventi, evitando che il relativo punteggio determini effetti penalizzanti per le aziende agricole ricadenti in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali o forestali”.