SAEM, focus sulla sicurezza sul lavoro: esperti e imprese a confronto sulle nuove norme

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Lo scorso fine settimana la fiera SAEM – Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, ospitata negli spazi di SiciliaFiera a Misterbianco, ha rappresentato anche un momento di confronto sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso il convegno promosso da CNA Catania insieme ad AIAS, dal titolo “Salute e Sicurezza sul Lavoro: Novità normative e sfide formative”.

L’iniziativa, ospitata nella sala convegni del padiglione C2, ha riunito rappresentanti istituzionali, professionisti, tecnici ed esperti del settore per affrontare le più recenti evoluzioni normative in materia di sicurezza, con particolare attenzione agli aspetti legati alla formazione, ai controlli e all’adeguamento delle imprese alle nuove disposizioni.

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Dopo la registrazione dei partecipanti, i lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del presidente territoriale di CNA Catania Davide Trovato, del presidente AIAS Francesco Santi e del coordinatore regionale AIAS Adriano Russo, consigliere nazionale dell’associazione.

A coordinare le relazioni è stata Melita Brancati, socio AIAS, mentre il primo intervento tecnico è stato affidato ad Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, che ha affrontato il tema del ruolo strategico della formazione nel contrasto agli infortuni e alle malattie professionali.

Nel suo intervento Leonardi ha evidenziato come il vero nodo non sia tanto la quantità della formazione svolta negli ultimi anni, quanto la sua efficacia concreta nei luoghi di lavoro. Secondo il direttore del Dipartimento di Prevenzione, infatti, troppo spesso la formazione si è trasformata in un adempimento burocratico e cartaceo, incapace di incidere realmente sui comportamenti, sulle procedure aziendali e sull’organizzazione del lavoro.

Leonardi ha inoltre ricordato il lavoro portato avanti dalla Regione Siciliana per il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso il nuovo decreto regionale che definisce regole precise per i soggetti formatori e per le attività di controllo e vigilanza. L’ASP, ha spiegato, avvierà nei prossimi mesi un piano mirato di prevenzione sulla formazione, che prevederà sia attività informative sia verifiche sull’operato degli enti formatori.

Tra i temi centrali del convegno anche le principali novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Sicurezza 2025”, approfondite da Francesco Di Mauro, coordinatore interprovinciale AIAS per Catania, Siracusa, Ragusa e Messina. Nel corso del suo intervento sono stati affrontati aspetti legati alla patente a crediti, al badge di cantiere e alle nuove disposizioni in materia di formazione e qualificazione delle imprese.

Spazio anche al tema dell’amianto e delle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 213/2025, affrontato da Giuseppe Di Pisa, oltre agli aspetti legati alla progettazione di una formazione più efficace e concreta nei luoghi di lavoro, tema sviluppato da Filippo Di Mauro.

Nel suo intervento Adriano Russo, coordinatore AIAS Sicilia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni datoriali, enti di controllo e professionisti per diffondere una cultura della prevenzione sempre più radicata. Russo ha inoltre richiamato l’attenzione sulle nuove sfide legate all’intelligenza artificiale applicata alla salute e sicurezza sul lavoro, alla leadership nei processi di prevenzione e all’innovazione nei sistemi di controllo e investigazione.

Davide Trovato, presidente territoriale di CNA Catania, ha invece ribadito come il tema della sicurezza non debba essere percepito dalle imprese come un semplice costo o un ostacolo burocratico, ma come un investimento capace di migliorare la qualità delle aziende e dei servizi offerti. Allo stesso tempo, Trovato ha evidenziato le difficoltà che le continue innovazioni normative possono generare soprattutto per le micro e piccole imprese, sottolineando il ruolo di CNA nell’accompagnare gli imprenditori nei percorsi di aggiornamento e adeguamento normativo.

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda dedicata al confronto tra esperti, tecnici e operatori del settore, confermando il SAEM come uno spazio sempre più centrale non solo per il mondo dell’edilizia e dell’innovazione, ma anche per il dibattito sui temi della sicurezza, della prevenzione e della formazione nei luoghi di lavoro.