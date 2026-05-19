Taormina celebra Giorgio Albertazzi con “Le memorie di Giorgio”- Casa del cinema sabato 30 maggio

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A dieci anni dalla scomparsa, la Fondazione Taormina Arte Sicilia, in sinergia con Naxoslegge e UniversiTeatrali, dedica una giornata al grande protagonista della scena italiana tra fotografia, incontri e cinema.

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TAORMINA – A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Albertazzi, Taormina rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano con “Le memorie di Giorgio – dalla parte della bellezza”, in programma sabato 30 maggio alla Casa del Cinema.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, in sinergia con Naxoslegge e UniversiTeatrali, proporrà una giornata tra immagini, testimonianze e cinema dedicata al grande attore e regista.

Il programma prenderà il via alle 10:30 con i saluti istituzionali della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il commissario straordinario Bernardo Campo e del sovrintendente Felice Panebianco, seguiti dall’inaugurazione della mostra fotografica dedicata ad Albertazzi.

Nel corso della giornata si alterneranno incontri e testimonianze con Maura Catalan, Maurizio Marchetti, Ninni Panzera, Daniele Salvo, Pia Tolomei di Lippa e Dario Tomasello, moderati da Fulvia Toscano, direttrice artistica di Naxoslegge.

Alle 19:30 spazio al cinema con la proiezione del film “L’anno scorso a Marienbad” di Alain Resnais, introdotta dall’intervento di Claudio Siniscalchi.