Playoff Serie C, Catania-Lecco: la diretta della partita

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Gara di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C per il Catania di Mimmo Toscano, che questa sera sfida il Lecco di Federico Valente al Massimino con oltre 20.000 spettatori presenti. Dopo lo 0-0 dell’andata, i rossazzurri hanno due risultati su tre per ottenere la qualificazione in semifinale. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Catania FC

Catania-Lecco: la diretta della partita

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20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Lecco

Credit: Catania FC

Catania-Lecco: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

LECCO (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma

ASSISTENTI: Il sig. Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 e la sig. Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola

QUARTO UOMO: Il sig. Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1

VAR: Il sig. Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

AVAR: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la gara di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Lecco sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.