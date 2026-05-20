Musica, scuola e inclusione: all’IPM di Acireale l’incontro tra studenti dell’Ist. Casella di Pedara e ragazzi dell’istituto minorile

- Pubblicità -

Si terrà domani, giovedì 21 maggio 2026 alle ore 16.00, presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Acireale, un significativo momento di incontro tra scuola, istituzioni e territorio attraverso la musica e la condivisione educativa.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “S. Casella” di Pedara e l’IPM di Acireale, nell’ambito delle attività educative e formative promosse dai rispettivi istituti, con particolare attenzione ai percorsi di educazione civica, inclusione sociale e promozione della legalità.

- Pubblicità -

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo insieme ai ragazzi ospiti dell’IPM, coinvolti in un’esperienza artistica e relazionale dal forte valore umano ed educativo.

La musica diventa così strumento di dialogo, partecipazione e crescita personale, capace di abbattere distanze e costruire occasioni concrete di integrazione.

“Aprire l’IPM alla scuola, alla musica e al territorio significa dare concretezza alla funzione educativa dell’Istituto” – dichiara il Direttore dell’IPM di Acireale, dott. Girolamo Monaco – “Momenti come questo permettono ai ragazzi di sentirsi parte di una comunità che accompagna, responsabilizza e offre nuove opportunità di crescita”.

Anche il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Casella” dott. Fabio Fidotta, sottolinea il valore dell’iniziativa:

“Questa esperienza rappresenta il senso più autentico della scuola: educare attraverso l’incontro, la cultura e la condivisione.

I nostri studenti, insieme ai ragazzi dell’IPM, vivono un momento che insegna rispetto, empatia e responsabilità.

La musica diventa un linguaggio universale capace di unire storie diverse e di ricordarci che ogni giovane deve avere la possibilità di costruire il proprio futuro attraverso occasioni positive di crescita”.

L’evento rappresenta un importante esempio di collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà educative del territorio, nella convinzione condivisa che ogni giovane debba poter trovare occasioni autentiche di ascolto, espressione e riscatto.

La presenza delle istituzioni e degli ospiti invitati testimonierà il valore sociale dell’iniziativa e l’importanza di investire in percorsi educativi fondati sull’inclusione, sul rispetto reciproco e sulla fiducia nelle potenzialità dei giovani.