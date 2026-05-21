Catania ricorda Falcone e Borsellino: il 23 maggio torna la Marcia della Legalità e la Veglia per la Democrazia. Le principali realtà del mondo associativo etneo scendono in piazza

L’iniziativa, promossa da CittàInsieme e AGESCI Zona Etnea, vedrà la partecipazione di Nuova Acropoli, Libera, della Consulta degli Studenti dell’Università di Catania, del Movimento Giovanile Salesiano MGS Sicilia, della sezione catanese dell’Associazione Nazionale Magistrati, dei cori polifonici coinvolti nella veglia, oltre che di associazioni, studenti e cittadini attivi del territorio

- Pubblicità -

Sabato 23 maggio 2026 ricorre il 34° anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Come ogni anno, in questo giorno CittàInsieme promuove a Catania un momento pubblico di memoria, riflessione e partecipazione civile dedicato a Falcone, Borsellino e tutte le vittime della mafia.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare perché nasce da un percorso condiviso tra CittàInsieme e la Zona Etnea dell’AGESCI, che hanno scelto di rilanciare insieme la “Marcia della Legalità” e la “Veglia per la Democrazia” come iniziative della città e per la città, aperte al coinvolgimento di associazioni, studenti e cittadini attivi e con la partecipazione attiva di Nuova Acropoli, Libera, della Consulta degli Studenti dell’Università di Catania, del Movimento Giovanile Salesiano MGS Sicilia e della sezione catanese dell’Associazione Nazionale Magistrati.

- Pubblicità -

Il tema scelto per il 2026 è:

“Costruttori di Pace, costruttori di Democrazia”

Un invito a vegliare insieme sulla nostra Democrazia, attraverso musiche, riflessioni e testimonianze di chi si impegna nella nostra città, spesso nel silenzio e con non poche difficoltà. Vogliamo trasformare questo giorno di commemorazione in un momento di riflessione critica sul presente. Quel presente che, proprio grazie al coraggio di chi è stato ucciso come Giovanni Falcone e ai ragazzi della sua scorta (tutti giovani, trentenni o poco più), ci è stato consegnato per proteggerlo.

Costruire pace e democrazia significa allora scegliere ogni giorno responsabilità, partecipazione, rispetto delle regole, cura delle relazioni e della comunità.

La giornata inizierà alle ore 17.00 con la Marcia della Legalità, in partenza da Piazza Giovanni Verga. Il corteo attraverserà la città con una tappa al Parco Falcone e si concluderà alle ore 20.00 presso il Piazzale Oscar Romero (Via Siena) dove si svolgerà la tradizionale Veglia per la Democrazia, con il contributo dei Cori polifonici “Imago Vocis”, “Tempus Jocundum”, “Sinapsy” e dall’Ensemble di clarinetti e gruppo percussioni del Liceo Musicale “Angelo Musco” di Catania.

La Veglia di quest’anno sarà dedicata alla memoria di P. Salvatore Resca, fondatore di CittàInsieme e del Coro Polifonico “Imago Vocis”, figura che ha rappresentato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento nel mondo dell’impegno civile, educativo e culturale della nostra città.

Con queste iniziative, nel nostro piccolo, desideriamo gettare un seme di speranza che affidiamo ai più giovani, perché ne facciano tesoro. A noi tutti la responsabilità di guidarli nel presente.

Recap appuntamenti

Sabato 23

Marcia della Legalità

ore 17.00

da Piazza Verga al Parco Falcone

*

Veglia per la Democrazia

ore 20.00

a CittàInsieme