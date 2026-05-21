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Il 15 maggio, come da consuetudine, l’USEF in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Regionali Siciliane dell’Emigrazione (CARSE) del comune di Racalmuto, della fondazione Sciascia finanziata dall’assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha celebrata la VI edizione della Giornata del Siciliano nel Mondo.

Come da format collaudato, la manifestazione da qualche anno ha assunto carattere itinerante, nel senso che ogni anno scegliamo un comune colpito da notevole flusso migratorio. Quest’anno la scelta è caduta sul comune di Racalmuto che come tutti i comuni della nostra Isola, fa registrare una notevole perdita di popolazione, mentre si ritrova ad avere due concentrazioni della propria popolazione all’estero: una ad Hamilton in Canada, dove vivono circa trentamila racalmutesi con cittadinanza e senza, ed una molto più piccola ma pure importante nella zona di Liegi in Belgio.

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L’altra novità della giornata è che come ormai facciamo da diversi anni, abbiamo coinvolto le terse medie dell’Istituto Comprensivo Leonardo Sciasca presenti numerosi in sala, per l’assegnazione premio ElliSicily giunto alla IV edizione istituito per portare l’emigrazione nelle scuole, in modo da permettere ai ragazzi di appropriarsi di un capitolo della storia del popolo siciliano che rischia di cadere nel dimenticatoio. La giornata moderata dal giornalista Salvatore Li Castri mentre la Giornalista Valentina Bongiovanni provvedeva ad ammettere che manifestava la volontà di collegarsi oltre che ad occuparsi dei due documentari che sono stati trasmessi: una intervista del giornalista e scrittore Salvatore Picone al Cav. Guido Ricca deceduto in Canada ed uno cortometraggio sulla celebre cantante Rosa Balistreri a cento anni dalla sua nascita. Il primo intervento è stato del segretario generale Salvatore Augello che ha introdotto la giornata spiegando il significato della manifestazione, le difficoltà che incontrano le associazioni ad andare avanti in una situazione politica palesemente non favorevole al riconoscimento del ruolo delle associazioni storiche che hanno alle spalle oltre cinquanta anni di impegno e di attività tese ad organizzare ed assistere l’emigrazione siciliana e non solo.

Ad impreziosire la giornata, l’intervento della presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE) Carola De Paoli, che ha parlato dell’acquisizione del diritto di voto alle donne del quale cade il 70° anniversario. Una importante testimonianza della conquista storica, arriva sullo schermo da parte della Dr.ssa Michelina Caruso Campo con i suoi 104 anni ha voluto ricordare quella data storica e la commozione di quell’atto solenne che dava inizio ad un lungo processo per conseguire la parità uomo donna ancora non del tutto raggiunta. A lei l’USEF ha assegnato il premio Giornata del Siciliano nel Mondo.

La giornata è andata avanti con l’assegnazione del premio “GIORNATA DEL SICILIANO NEL MONDO” assegnato alla Memoria al Cav. Guido Ricca (Canada), che ha esportato la fondazione Sciascia ad Hamilton, dove contiamo di recuperare la biblioteca a suo tempo donata dall’USEF, per renderla di nuovo fruibile alla numerosa comunità. Premiata anche Gaziella Bivona che lo ha dedicato al giornale “AMERICA OGGI” del quale è stata tra i fondatori e vi ha lavorato sia nel cartaceo che nella radio per un lungo periodo. Premiato anche Gabriel Macaluso nominato ambasciatore della Sicilia in Canada dal presidente della Sicilia; la deputata Cristie Morreale che ha rivestito parecchi incarichi ministeriali nel governo federale belga e che è ancora in politica dove riveste la carica di capo delgruppo del partito socialista nel parlamento della Vallonia. Premiata anche Francesca Rapisarda (Nord Africa) impegnata nel sociale nella comunicazione e nell’associazionismo. Tra i premiati anche Angelo Campanella (Francia) per il suo imopegno nell’associazionismo, nel COMIGTES per 10 anni, nell’informazione, nella Consulta Regionale dell’emigrazione siciliana.

Premiato anche il deputato il deputato del Nuovo Galles del Sud (Australia), che, da ministro ombra ha ricoperto incarico di diversi dicasteri dalle carceri alla giustizia, dal turismo al commercio all’economia notturna, dal tempo libero alla cittadinanza, dall’etica alla sicurezza dell’assemblea legislativa. Pur essendo impegnato in politica, ha sempre trovato il tempo per seguire l’associazionismo all’interno della federazione dei siciliani d’Australia che aderisce al CARSE ed ora da pensionato di collaborare con la chiesa cattolica nel rafforzare la diffusione della religione.

Ultima premiata con una menzione speciale, Margie Raimondo, specialista nella coltivazione e diffusione di grani antichi, di valorizzazione dei prodotti siciliani e da specialista del turismo delle radici organizza gruppi per il turismo enogastromico in Sicilia.

Il premio ElliSicily dedicato alle scuole e giunto alla IV edizione, è andato ad Ania Carruba prima classificata, a Carol Randisi seconda classificata ed ad Emma Lauricella terza classificata, agli altri ragazzi e ragazze è stato dato un attestato di partecipazione.

A concludere la giornata, l’intervento del Sen. Angelo Laurficella presidente dell’USEF, la proiezione del mini documentario sulla cantante Rosa Balisteri ed un buffè con prodotti locali e bevande.

Salvatore Augello