Centro FamigliE presenta il Report 2025

- Pubblicità -

Conferenza stampa dell’associazione sulle attività di contrasto alla violenza intrafamiliare 27 maggio 2026 ore 10 via G. Lavaggi 7

Si svolgerà il prossimo 27 maggio 2026 alle ore 10 presso la sede di via G. Lavaggi 7, la conferenza stampa di Centro FamigliE APS per la presentazione del Report 2025 sulle attività di contrasto alla violenza intrafamiliare.

- Pubblicità -

Il report scatta una fotografia chiara ed esaustiva delle attività portate avanti dall’ Associazione catanese nel corso del 2025. Dal servizio rivolto a chi agisce violenza come Il Primo Passo CUAV ( Centro di ascolto e sostegno e cura per uomini maltrattanti ) a un progetto che offre tutela ai figli e le figlie dei femminicidi come Respiro ( Rete di sostegno per i percorsi di inclusione e Resilienza con gli Orfani speciali ). Ma anche il protocollo Zeus sugli ammonimenti in collaborazione con le Questure di Catania e Siracusa e interventi rivolti alla sensibilizzazione degli studenti con laboratori svolti in diversi istituti scolastici del territorio.

Il documento accende i riflettori sull’ altissimo numero di vittime di femminicidio in Sicilia, circa 162 dal 2010 ad oggi. Il capoluogo etneo con 52 vittime si posiziona al primo posto tra le città siciliane. Numeri che raccontano la gravità del fenomeno e che sono al centro del lavoro quotidiano di sostegno, prevenzione e informazione che l’equipe di Centro FamigliE porta avanti con l’ obiettivo di fermare la violenza di genere e accompagnare uomini, donne e minori in percorsi personalizzati di tutela e reinserimento sociale.

Alla conferenza stampa prenderanno parte oltre ai referenti di Centro FamigliE, rappresentanti dell’ Uepe Catania (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), della Questura e operatori del settore.