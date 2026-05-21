Il comune di Linguaglossa investe sull’accessibilità: progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche

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Rendere la città accessibile a tutti. È questo l’obiettivo del nuovo piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche avviato dal Comune di Linguaglossa. In occasione del Giro dei 2 mari, la passeggiata cicloturistica che ha fatto tappa proprio nella cittadina, si è proceduto con la realizzazione di un altro intervento di inclusione, nel marciapiedi largo San Francesco, vicino al comune.

“L’accessibilità non è un lusso, ma un diritto e una misura di civiltà”, dichiara il Sindaco Luca Stagnitta. “Vogliamo una città dove anziani, persone con disabilità, famiglie con passeggini e chiunque abbia una mobilità ridotta possa muoversi in autonomia e sicurezza. Questo progetto è un piccolo passo concreto in questa direzione”.

Tra i risultati raggiunti, finora, da questa amministrazione: circa 10 famiglie hanno ricevuto voucher di circa 800€ per il trasporto studenti disabili attraverso i fondi SOSE nel 2025 e in erogazione quelli del 2026, adesione al portale CUDE che consente la registrazione del pass disabili su piattaforma nazionale che da accesso gratuito a ztl, parcheggi e altro.

E poi il progetto finanziato dalla Regione Sicilia con 220.000 euro dedicato a percorsi di socializzazione in ambiente esterno con il campus “Concettina” che è in corso.

Importante anche l’approvazione del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – adottato in Giunta e in Consiglio Comunale grazie a un finanziamento di 6.867,33 euro nel 2024;

Rimborso tari disabili gravi 2025 e in erogazione quelli per il 2026 per circa 25 famiglie.

“L’attenzione verso questi aspetti, che a volte possono sembrare semplici dettagli, rappresenta un elemento fondamentale per migliorare concretamente la qualità della vita di una comunità”, aggiunge l’Assessore alle politiche a tutela dei disabili Eleonora Raiti: “Rendere gli spazi pubblici più accessibili significa non lasciare indietro nessuno. È da questi interventi che si misura il livello di civiltà e attenzione sociale di un territorio”.

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