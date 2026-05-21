Sclerosi multipla, le nuove frontiere della ricerca: il prof. Diego Centonze ospite de “La Stanza di Ippocrate”

Prosegue il ciclo di approfondimenti nati dal congresso “Update Neurobiology e Clinical Assistance” ospitato all’ARNAS Garibaldi di Catania. Ospite della nuova puntata della rubrica “La Stanza di Ippocrate” sarà il professor Diego Centonze dell’Università di Roma Tor Vergata, con un focus dedicato alla sclerosi multipla, alle possibili cause della malattia, ai sintomi, alle terapie e al ruolo dello stile di vita nella gestione della patologia

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Dopo il primo articolo dedicato al congresso “Update Neurobiology e Clinical Assistance”, nel quale avevamo annunciato una serie di interviste ai principali specialisti intervenuti nel corso delle due giornate scientifiche ospitate all’ARNAS Garibaldi di Catania, prende ora il via questo nuovo ciclo di approfondimenti della rubrica “La Stanza di Ippocrate”.

Ospite della puntata odierna sarà il professor Diego Centonze dell’Università di Roma Tor Vergata, intervenuto al convegno con una relazione dedicata alla sclerosi multipla: malattia autoimmune del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto giovani adulti e donne, e che può manifestarsi attraverso sintomi differenti come disturbi visivi, difficoltà motorie, problemi di equilibrio e forte affaticamento.

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Nel corso della nostra chiacchierata con il professor Centonze abbiamo affrontato diversi aspetti legati alla patologia, partendo dalle possibili cause della malattia. Tra le ipotesi oggi più accreditate dalla ricerca scientifica vi è infatti il ruolo del virus di Epstein-Barr – noto per essere associato alla mononucleosi – che sembrerebbe rappresentare una condizione necessaria, ma non sufficiente, per lo sviluppo della sclerosi multipla.

Ampio spazio anche alle nuove frontiere terapeutiche e ai farmaci oggi utilizzati per controllare la risposta infiammatoria del sistema immunitario, ma anche al tema della cosiddetta “smouldering inflammation”: una forma di infiammazione più silenziosa e difficile da intercettare, sulla quale si stanno concentrando numerosi studi internazionali.

Durante l’intervista si è parlato inoltre dell’importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita e del ruolo che attività fisica, alimentazione e gestione dello stress possono avere nel controllo della malattia. Un passaggio particolare è stato dedicato anche al nervo vago e alle tecniche di respirazione, meditazione e yoga, oggi oggetto di crescente attenzione scientifica per i loro possibili effetti sulla regolazione della risposta infiammatoria.

Per questi, e numerosi altri temi, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera alle ore 20.00 sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!